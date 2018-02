Cresterea a fost supraincarcata prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, iar Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa o regleze pe o traiectorie mai sustenabila, potrivit sursei citate."Autoritatile par sa inteleaga bine nevoia de a schimba modelul de crestere. Acest lucru va fi pus in practica, sa speram ca mai curand, mai bine decat mai tarziu", a spus Matteo Patrone.Bloomberg aminteste ca Romania a avut cea mai rapida crestere economica din Uniunea Europeana, cu un avans anual al PIB de 8,8% in trimestrul al treilea al anului trecut.Totusi, investitiile publice au avut de suferit ca urmare a tipului de crestere economica ales, dar si a turbulentelor politice, provocate de schimbarea a trei guverne in decurs de un an.Eurostat plaseaza calitatea drumurilor din Romania pe ultimul loc din UE. Complicand si mai mult lucrurile, deficitul bugetar se apropie de limita de 3% din PIB impusa de Comisia Europeana.Citeste mai multe despre BERD: Romania trebuie sa-si schimbe modelul de crestere economica. Mai bine "mai devreme decat mai tarziu" pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " BERD: Romania trebuie sa-si schimbe modelul de crestere economica. Mai bine mai devreme decat mai tarziu " pe Ziare.com