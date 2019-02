Desi a acceptat sa investeasca pentru extragerea gazelor din Marea Neagra, Black Sea Oil & Gas ia in calcul sa dea in judecata guvernul

La solicitarea Ziare.com, compania a anuntat ca - in baza investitiilor pe care le va face in perioada urmatoare - anticipeaza ca in primul trimestru din 2021 ar putea incepe sa extraga gaze din Marea Neagra.In acest context, sustine directorul general al Black Sea Oil&Gas (BSOG), Mark Beacom, compania asteapta cu nerabdare un dialog cu autoritatile romane privind "restabilirea tuturor drepturilor (sale - n.red.) in ceea ce priveste dispozitiile fiscale, comercializarea gazelor si alte aspecte de reglementare". In cazul in care dialogul va esua, insa, compania si-ar putea apara drepturile in instanta."BSOG si partenerii sai si-au luat angajamentul ferm sa dezvolte acest proiect offshore. In ultimii 10 ani, am depus eforturi sustinute si am realizat investitii considerabile cu intentia de a lua decizia finala de investitie in anul 2017.Acest lucru nu a fost insa posibil, intrucat lipsea un cadru de reglementare clar pentru operatiunile offshore. Blocajele respective au fost solutionate (desi nu in intregime) de legea offshore adoptata la sfarsitul anului 2018.Din pacate, au aparut si alte schimbari, cum ar fi introducerea unor modificari impovaratoare ale cadrului fiscal pentru proiectele offshore si restrictiile privind pretul si libera circulatie a gazelor naturale. Aceste schimbari neprevazute au avut un impact negativ major asupra viabilitatii investitiei noastre.Tinand cont de cheltuielile efectuate pana in prezent pentru aceasta concesiune, BSOG si partenerii sai, prin luarea deciziei finale de investitie, au decis cu buna-credinta sa demareze proiectul (fiind anticipat ca productia va incepe in trimestrul 1 al anului 2021), si nu sa opteze pentru incetarea lui.Cu toate acestea, desi ne-am angajat sa dezvoltam proiectul MGD, vom realiza, in paralel, demersuri pentru restabilirea tuturor drepturile noastre in ceea ce priveste dispozitiile fiscale, comercializarea gazelor si alte aspecte de reglementare care, impreuna, submineaza viabilitatea dezvoltarii proiectelor de gaze naturale din Marea Neagra.Asteptam cu nerabdare sa purtam un dialog constructiv cu autoritatile competente in vederea solutionarii acestor probleme, dar nu excludem posibi ...citeste mai departe despre " Desi a acceptat sa investeasca pentru extragerea gazelor din Marea Neagra, Black Sea Oil & Gas ia in calcul sa dea in judecata guvernul " pe Ziare.com