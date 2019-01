Blocajul din SUA va costa in curand 5,7 miliarde de dolari - suma ceruta de Trump pentru celebrul zid

De obicei, oprirea partiala a activitatilor Guvernului dureaza de la cateva zile la doua saptamani, dar lupta dintre presedintele Donald Trump si democrati pare sa continue pentru o perioada mult mai lunga.Potrivit analistilor, impactul negativ al blocajului va creste pe masura ce efectele lipsei salariilor pentru 800.000 de angajati federali si pentru milioane de contractori se vor raspandi in economie, relateaza Business Insider.La acestea se adauga efectul negativ al razboiului comercial dintre SUA si China, scaderea cotatiilor actiunilor, ingrijorarile tot mai mari legate de o incetinire a cresterii economiei mondiale si conflictul pe tema plafonului de indatorare.Pe fondul acestor riscuri, ingrijorarile provocate de blocajul guvernamental sunt in crestere.Merrill Lynch de la Bank of America , cea mai mare banca din Statele Unite ale Americii, a reiterat, miercuri, ingrijorarea referitoare la costul economic al blocajului guvernamental."Va deveni in mod clar un soc semnificativ daca va dura luni si nu saptamani", a spus Ethan Harris, director pentru cercetari privind economia mondiala.Costul blocajului ar putea atinge in curand suma de 5,7 miliarde de dolari ceruta de Trump pentru construirea zidului la granita cu Mexicul, potrivit Standard & Poor's.Casa Alba a marit estimarea interna a impactului asupra PIB . Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru Business Insider ca administratia Trump estimeaza ca fiecare saptamana de blocaj taie 0,13 puncte procentuale din PIB, peste estimarea initiala de 0,08 puncte.Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a spus marti ca blocajul este o problema serioasa pentru economia americana si a citat estimari potrivit carora cresterea PIB-ului american poate ajunge la zero, daca situatia va continua.Un analist al Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, este chiar mai pesimist, anticipand ca, daca blocajul va continua pana in martie, SUA ar putea inregistra contractie economica in primul trimestru.Un alt motiv puternic de ingrijorare este posibilitatea sa fie afectat ratingul de tara. In timpul unui conflict similar din 2013, ratingul SUA a fost retrogradat la AA+ de catre S&P, o masura istorica.Citeste si Trump a produs cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA: 800.000 de functionari n ...citeste mai departe despre " Blocajul din SUA va costa in curand 5,7 miliarde de dolari - suma ceruta de Trump pentru celebrul zid " pe Ziare.com