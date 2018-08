Blocul National Sindical acuza Guvernul: Incompetenta si nepasarea, ridicate la nivel de politica publica!

"Absorbtia fondurilor europene dedicate pietei muncii, sistemului educational, sprijinirii persoanelor defavorizate, cat si pentru reducerea saraciei, nu constituie o preocupare pentru stanga romaneasca aflata la guvernare", se arata intr-un comunicat remis joi de Blocul National Sindical."Recent, un raport elaborat de Comisia Europeana arata ca Romania avea la 31 mai 2018 o rata de absorbtie de doar 0,64% din fondurile dedicate dinamizarii si relansarii pietei muncii din Romania. Aceasta rata de absorbtie, scandalos de mica, ne situeaza pe penultimul loc in Uniunea Europeana, dupa Irlanda. Situatia este semnificativ diferita in cazul altor state membre, exemplificand cu situatia Bulgariei care a inregistrat o rata de absorbtie de 11,41%, a Poloniei de 12,33% si a Greciei de 21,72%.In ceea ce priveste Garantia pentru tineri, un program emblematic pentru stanga europeana, program extrem de important pentru tranzitia de la scoala la viata activa, dar si pentru reorientarea, recalificarea si insertia profesionala a tinerilor aflati in categoria NEETS, aceasta inregistra la sfarsitul lunii mai o rata de absorbtie 'record' de 0%. Desi POCU a facut obiectul unor dispute spumoase intre guvernul technocrat din 2016 si reprezentantii de marca ai PSD-ului (la acel moment partid de opozitie) dispute derulate sub cupola Parlamentului, constatam cu amaraciune ca la jumatatea anului 2018, dupa un an si jumatate de guvernare PSD, Romania continua sa se afle in coada clasamentului european la capitolul absorbtiei fondurilor nerambursabile dedicate pietei muncii.Declaratiile pompoase cu privire la evolutia senzationala a absorbtiei fondurilor dedicate pietei muncii nationale si in special tinerilor, sunt contrazise de recentul raport dat publicitatii de Comisia Europeana. Performantele in ceea ce priveste absorbtia de resurse financiare din cadrul Fondului Social European, in perioada de programare 2014-2020, sunt net inferioare perioadei anterioare de programare. Spre exemplu, la 31 mai 2011 rata de absorbtie inregistrata in Romania era de 12,8 %, in timp ce la 31 mai a.c. aceasta nu depasea 1%. ...citeste mai departe despre " Blocul National Sindical acuza Guvernul: Incompetenta si nepasarea, ridicate la nivel de politica publica! " pe Ziare.com