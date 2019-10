Bloomberg: Canalul Dunare-Marea Neagra, locul mortii devenit poarta economica a Europei de Est

Bloomberg scrie ca astazi, la 30 de ani dupa caderea comunismului, "Canalul mortii" - pentru constructia sa, Romania a fost adusa in pragul falimentului - ofera Romaniei si Bulgariei acces la pietele lumii.Asa se face ca Romania, care de altfel a fost mereu un granar, poate folosi canalul navigabil lung de 64 de kilometri pentru a vinde ce produce si a fi punct de tranzit pentru alte marfuri. Si cu ajutorul canalului, tara noastra a ajuns sa ocupe un loc important pe piata internationala a graului, alaturi de Franta."Simbolul opresiunii si al vanitatii totalitare este acum un exemplu al transformarii unei tari care a indurat unele dintre cele mai dure conditii in timpul Razboiului Rece.Romania si Bulgaria au primit peste 30 miliarde de euro ajutor pentru modernizarea agriculturii. Romania a exportat 2,3 milioane de tone de grau de cand a inceput sezonul, in iulie, mai mult decat orice alt stat din UE, pana acum. Bulgaria s-a situat pe locul trei in clasament, cu 885.000 de tone", scrie Bloomberg.Intervievat de junalistii straini, fermierul Gheorghe Lamureanu a povestit ca, in comunism, exportul de grau insemna ca multi romani ramaneau fara suficienta hrana. In varsta de 64 de ani, omul a lucrat campurile adiacente caii navigabile mai bine de patru decenii si foloseste canalul pentru a le iriga."Tranzitia din comunism a fost dificila", a spus Lamureanu. "Eram obisnuiti sa fim producatori. Nu am stiut niciodata cum sa vindem, asa ca a trebuit sa ne adaptam", a adaugat el.In context, Bloomberg relateaza ca fermierii romani si-au imbunatatit tehnologiile de productie, asa ca acum recolteaza mai mult decat ar putea vinde in tara. Deci au ce exporta!Si la fel se intampla si in tarile din jur, de vreme ce marfurile exportate prin porturile de la Marea Neagra nu sunt produse in Romania decat in mica masura.Oricum ar fi, potentialul de dezvoltare al zonei este enorm. Problema este ca, momentan, caile terestre de transport franeaza dezvoltarea."Cea mai mare piedica pentru extindere este infrastructura feroviara si rutiera din Romania si calitatea instalatiilor de transport din Bulgaria. Rutele de transport sunt dotate cu echipamente vechi, construite in timpul perioadelor economice controlate de stat, care fac incarcarea mai lenta decat in portur ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Canalul Dunare-Marea Neagra, locul mortii devenit poarta economica a Europei de Est " pe Ziare.com