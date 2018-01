Bloomberg, despre Romania: A avea cea mai rapida crestere economica din UE nu te face mai bogat

Potrivit agentiei, in pofida unei cresteri explozive a produsului intern brut, pe fondul majorarii salariilor in sectorul public si al reducerii taxelor, avutia statului din Balcani, calculata raportand activele oamenilor la venitul disponibil, ramane la aproximativ acelasi nivel de acum cinci ani.Pentru anumite persoane, castigurile finanteaza lucruri esentiale de zi cu zi, inclusiv alimente si haine, de inteles pentru o tara in care conditiile de trai sunt printre cele mai proaste din UE. Altii se rasfata cumparand vacante si televizoare si numai o mica parte dintre romani investesc in active pe termen lung precum apartamente.Florian Libocor, economist la BRD-Groupe Societe Generale SA in Bucuresti, afirma ca oamenii se comporta ca si cum generozitatea Guvernului se va mentine pe termen nedefinit. Acest fapt nu poate fi posibil in conditiile in care Uniunea Europeana a avertizat asupra sustenabilitatii deficitului bugetar."Cetatenii nu au acumulat bunastare in ultimii ani - ei au acumulat datorii pe baza unor asteptari pozitive. Multi oameni nici macar nu au asteptat sa vada in ce masura promisiunile se vor materializa si au consumat tot mai mult acumuland, totodata, datorii, La un moment dat, o corectie este inevitabila", a afirmat Libocor, intr-o convorbire telefonica.UE estimeaza ca economia Romaniei va creste cu 4,4% in 2018 dupa un avans care a eclipsat intregul bloc comunitar in 2017. Au aparut, insa, primele constrangeri asupra populatiei.In decembrie, inflatia a urcat la un maxim al ultimilor patru ani si jumatate iar banca centrala a inceput deja sa majoreze dobanzile, care erau la un nivel minim record din 2015. Pe pietele financiare, ipotecile au crescut cu 15% in ultimele trei luni."Este poate prea tarziu sa obtii suficient cash pentru a amortiza socul", comenteaza Bloomberg.Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.De altfel, Banca Nationala a Romaniei a revizuit in crestere, la 2,7%, prognoza de inf... citeste mai departe despre " Bloomberg, despre Romania: A avea cea mai rapida crestere economica din UE nu te face mai bogat " pe Ziare.com