Bloomberg scrie despre Mugur Isarescu: Cel mai longeviv guvernator trebuie sa decida daca isi va prelungi mandatul

Guvernatorul BNR are 69 de ani si in mandatul sau a trecut prin orice conjunctura economica de la hyperinflatie, in conditiile in care Romania era in pragul falimentului, si pana la criza financiara globala din 2008. Ceea ce va face in luna octombrie, atunci cand ii expira actualul mandat, ar putea fi un indicator al independentei bancilor centrale intr-o era a populismului, comenteaza Bloomberg.Potrivit sursei citate, Romania este ultima tara care da dureri de cap oficialilor UE, care incearca sa raspunda amenintarilor la adresa democratiei venite din alte state ale fostului bloc comunist. Comitetele de politica monetara ale bancilor centrale din Ungaria si Polonia sunt deja alcatuite din oamenii care sunt aliati ai guvernelor.Potrivit Bloomberg, Isarescu ar putea fi mai inclinat sa plece daca va exista o amenintare similara si asupra Consiliului de Administratie al BNR, unde toti membri urmeaza sa fie realesi sau inlocuiti."Daca actuala conducere este inlocuita cu oameni slab calificati si loiali puterii politice, atunci randamentele pentru titlurile de stat ar putea creste iar leul ar putea fi supus la presiuni. Ma tem ca daca nu va fi Isarescu, va fi cineva mai putin credibil si cu mai putina influenta", spune Blaise Antin, analist la American TCW Group.Pentru Romania, o astfel de schimbare nu vine intr-un moment oportun. Dupa o crestere rapida, economia da semne de incetinire, in timp ce deficitul bugetar urmeaza sa depaseasca anul viitor limitele impuse de UE iar deficitul de cont curent este la cel mai ridicat nivel din 2008. In conditiile in care pana la finele lui 2020 vor avea loc alegeri prezidentiale si parlamentare, este clar ca banca centrala are nevoie de o mana ferma, scrie Bloomberg.Isarescu este exact aceasta mana ferma. Bloomberg subliniaza ca guvernatorul BNR a jucat un rol cheie in aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 si a fost o ancora de stabilitate in timp ce multe guverne s-au prabusit. Sub conducerea sa, hiperinflatia a fost invinsa iar cresterea economica a ajutat la reducerea saraciei. Urmatorul obiectiv ar fi adoptarea monedei euro, a carei data tinta a fost stabilita recent pentru 2024.De asemenea, Isarescu a doba ...citeste mai departe despre " Bloomberg scrie despre Mugur Isarescu: Cel mai longeviv guvernator trebuie sa decida daca isi va prelungi mandatul " pe Ziare.com