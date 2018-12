Bloomberg: Taxa pe lacomie din Romania le reaminteste bancilor de riscurile din Europa de Est

Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucuresti s-a indreptat spre tinte cu buzunare adanci si nu a trebuit sa caute prea departe. Cu o singura exceptie, toate marile banci din Romania sunt detinute de grupuri mama din Austria, Franta, Italia sau Ungaria, care dupa cativa ani dificili in urma crizei financiare mondiale, se bucura din nou de marje mai bune si ritmuri de crestere mai mari decat acasa."In conditiile in care sistemul bancar este in mare parte detinut de banci straine, o taxa pe banci este un instrument convenabil din punct de vedere politic pentru a transfera povara inaspririi fiscale de la actorii interni spre cei straini. Cei care urmaresc evolutiile din Europa de Est ar trebui sa fie familiarizati cu acest model", spune analistul Morgan Stanley, Pasquale Diana.Ungaria, Slovacia si Polonia se numara printre celelalte state ex-comuniste unde bancile straine care au castigat pozitie de piata sunt lovite cu taxe si, in cazul Ungariei, trebuie sa suporte costurile rezolvarii problemei creditelor ipotecare in franci elvetieni.Ultimul soc la adresa sistemului financiar din Romania a venit marti cand ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va introduce o taxa pe activele financiare ale bancilor pentru a genera venituri suplimentare de 3,6 miliarde lei anul viitor si a ajuta astfel mentinerea deficitului bugetar sa respecte limita de 3% din PIB ceruta de Uniunea Europeana.Una dintre cele mai importante masuri anuntate marti de ministrul Finantelor vizeaza o "taxa pe lacomie" care sa se aplice, de la 1 ianuarie 2019, institutiilor financiar-bancare, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare."Se propune ca de la 1 ianuarie 2019 sa se aplice o taxa pe activele institutiilor financiar-bancare, denumita taxa pe lacomie, pentru ca este cea mai buna expresie pentru ceea ce se intampla azi in Romania, care se aplica institutiilor in cazul in care ratele ROBOR la 3 luni si 6 luni depasesc o anumita valoare procentuala. Taxa se stabileste pe baza mediei trimestriale a ratelor ROBOR la 3 si la 6 luni, atunci cand este depasita valoarea de 1,5%. Acesta este pragul pana la care nu se aplica o astfel de taxa", a explicat Teodorovici.Insa deciziile din tr ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Taxa pe lacomie din Romania le reaminteste bancilor de riscurile din Europa de Est " pe Ziare.com