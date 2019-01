BNR asteapta o invitatie asumata de Parlamentul Romaniei, nu chemarea unui politician bazata pe fake news

"BNR este oricand deschisa la dialog si nu refuza o invitatie in acest sens asumata de Parlamentul Romaniei in ansamblul sau. Consiliul de Administratie al BNR a fost numit de Parlament prin votul in plen si, in consecinta, o discutie in Parlament se poate face cu reprezentarea si acordul tuturor fortelor politice, cu implicarea Comisiilor de Finante - Banci.Cadrul de asa-zisa discutie pe care l-a pregatit domnul senator Zamfir (senatorul ALDE Daniel Zamfir - n.red.) nu a aratat reprezentativitatea parlamentara ca atare, de vreme ce un alt senator a contestat invitatia adresata BNR. A fost demersul unui politician care, din pacate, mizeaza pe un sir de false probleme cum ar fi manipularea dobanzilor, neprobata nici acum, si nu o invitatie onesta la discutii", a spus Dan Suciu.El a mentionat ca o discutie clarificatoare in acel cadru ar fi fost imposibila si ar fi adus mai multa confuzie decat clarificari."BNR respecta Parlamentul Romaniei in ansamblul sau, ca institutie fundamentala a statului si isi arata inca o data disponibilitatea la un dialog pe teme reale, in folosul tuturor celor interesati de subiectele care intra in aria ei de competenta definita de lege", a mai afirmat Dan Suciu.Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , fusese invitat marti, de senatorul ALDE Daniel Zamfir la Comisia economica din Senat, pentru a discuta pe tema raportului de sfarsit de an pe care l-a intocmit Banca Nationala, dar si despre modul in care se stabileste indicele ROBOR pentru cei cu creditele in lei.Marti dimineata, Dan Suciu a precizat ca reprezentantii BNR nu vor participa la discutia din Comisia Economica din Senat, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala."BNR nu va participa astazi (marti - n.red.) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul premierului, n.r.) . BNR este deschisa la dialog, la clarificarea chestiunilor in discutie bineinteles si in Parlament si consider ca se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dom ...citeste mai departe despre " BNR asteapta o invitatie asumata de Parlamentul Romaniei, nu chemarea unui politician bazata pe fake news " pe Ziare.com