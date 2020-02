BNR: Cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in anii 2020-2021

"In ceea ce priveste viitorul pozitiei ciclice a economiei, potrivit evaluarilor membrilor Consiliului, cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in 2020-2021 in raport cu anul 2019, dar va ramane solida, cu un ritm asteptat sa coboare doar in 2021 vizibil sub cel potential, perspectiva ce implica o plafonare initiala a excedentului de cerere agregata la valori superioare celor prognozate anterior, urmata de inscrierea lui pe o traiectorie lent descendenta.Totodata, s-a observat ca, similar evaluarii precedente, consumul gospodariilor populatiei va redeveni probabil in 2020 si isi va consolida apoi pozitia de principal determinant al cresterii economice, pe fondul dinamicii alerte a venitului disponibil real - sustinuta si de scaderea ratei inflatiei si de majorarea transferurilor sociale -, precum si in conditiile unor rate reale ale dobanzilor bancare presupuse a se mari foarte lent pe orizontul prognozei", se precizeaza in document.La randul ei, dinamica investitiilor este anticipata sa ramana relativ robusta - desi, in scadere fata de 2019 - date fiind inclusiv previziunile privind cresterea cheltuielilor publice cu aceasta destinatie, asociata cu o ameliorare a absorbtiei fondurilor europene.De asemenea, incertitudinile ce decurg din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, precum si riscurile astfel induse la adresa perspectivei cresterii economice, implicit a celei a inflatiei, continua insa sa fie deosebit de mari, au subliniat in mod repetat membrii Consiliului."S-au facut referiri la cresterea mult peste 3 la suta din PIB a deficitului bugetar in anul 2019, evolutie ingrijoratoare inclusiv din perspectiva costurilor de finantare, dar si cu posibile implicatii asupra executiei bugetare curente, mai ales in contextul calendarului electoral si al prevederilor noii legi a pensiilor.In acelasi timp, insa, a fost evocat cadrul de guvernanta fiscala al UE, implicand o posibila initiere a consolidarii fiscale in cursul acestui an, de natura sa impuna masuri corective suplimentare celor deja incorporate in programul bugetar.S-a aratat din nou ca o corectie bugetara graduala si nerecurgerea in acest an la majorari d ...citeste mai departe despre " BNR: Cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in anii 2020-2021 " pe Ziare.com