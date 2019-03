BNR indeamna politicienii sa consulte documentele oficiale, atunci cand fac acuzatii privind rezerva de aur a Romaniei

"Intr-o interventie recenta, doamna Norica Nicolai, membru al Parlamentului European, a acuzat lipsa de transparenta a BNR in legatura cu administrarea rezervei internationale a Romaniei, cu deosebire a rezervei de aur. Banca Nationala a Romaniei respinge ferm aceste acuzatii ca fiind complet nefondate.Rapoartele anuale ale bancii, prezentate public incepand cu anul 1991, au prezentat in detaliu, in capitole separate, situatia rezervelor internationale ale Romanei si, in cadrul acestora, administrarea rezervei de aur. De mai multe ori in aceasta perioada, BNR a prezentat public rapoarte speciale privind rezervele internationale ale Romaniei", precizeaza Dan Suciu.Conform documentului, ultimul Raport anual, aferent anului 2017, depus la Parlamentul Romaniei in iunie 2018, are un capitol dedicat - Administrarea rezervelor internationale. Pe parcursul acestor pagini sunt prezentate operatiunile specifice legate de administrarea rezervei (compozitia valutara, tipurile de operatiuni, limitele de expunere etc.) si modul de realizare a obiectivelor strategice. In acest raport exista si un capitol special despre Evolutia stocului de aur in perioada 1990 - 2017, care prezinta sintetic toate detaliile legate de evolutia rezervei internationale de aur in aceasta perioada."BNR reaminteste ca transferul partii din rezerva de aur in contul de aur detinut de BNR la Banca Angliei s-a facut in perioada aprilie 1999 - martie 2002 cu informarea in prealabil a autoritatilor statului (presedintie, guvern, parlament) . In consecinta, a acuza lipsa de transparenta a Bancii Nationale a Romaniei in privinta acestui subiect inseamna pur si simplu ignorarea documentelor oficiale puse in fiecare an la dispozitia autoritatilor statului si publicului larg.Ultimul raport anual al BNR se gaseste pe site-ul bancii http://www.bnro.ro/Publicatii-periodice-204.aspx, ca de altfel toate celelalte rapoarte anuale din ultimii 10 ani. Doamna europarlamentar Norica Nicolai nu trebuie decat sa le consulte pentru a avea toate raspunsurile la intrebarile pe care le-a ridicat public. Asa cum am mai mentionat cu alte ocazii, tot pe site-ul bancii se gasesc si alte materiale explicative in privinta administrarii r ...citeste mai departe despre " BNR indeamna politicienii sa consulte documentele oficiale, atunci cand fac acuzatii privind rezerva de aur a Romaniei " pe Ziare.com