BNR mentine la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si o majoreaza pentru 2019

In schimb, pentru sfarsitul lui 2019 prognoza de inflatie a fost revizuita in crestere, de la 2,7% la 2,9%.Mugur Isarescu a precizat ca prognoza este influentata de factori exogeni cum ar fi pretul titeiului, al combustibilului, dar si in urma tensiunilor de pe piata muncii, sau a salariilor care pot fi impinse dincolo de cresterea productivitatii.De altfel, guvernatorul BNR a anuntat inca de zilele trecute ca rata inflatiei isi va continua tendinta descedenta in urmatoarele luni."Sunt riscuri, daca le cititi cu atentie in comunicat (comunicatul de presa de dupa sedinta de politica monetara - n.red.), legate de preturile pe care noi le controlam. Inflatia pe care o putem influenta este la 2,7%, aproape de rata noastra de politica monetara si sub dobanzile din piata monetara. (...) Datele din prezent arata ca tendinta va continua si anul urmator", a adaugat Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR a mentionat ca nu vede o legatura directa intre investitiile publice si rata anuala a inflatiei. Isarescu a sustinut ca influenta este indirecta, deoarece investitiile publice asigura o crestere economica sustenabila, pe termen lung.