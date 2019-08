BNS: Acum avem o rectificare de suprafata. Cea reala va fi facuta probabil in noiembrie

In opinia BNS, in acest moment, Guvernul a optat pentru o rectificare bugetara de suprafata, avand ca obiective reale cresterea sumelor defalcate catre bugetele locale, in special cele pentru echilibrarea bugetelor comunitatilor locale; acoperirea prin transfer a deficitelor inregistrate deja de bugetul asigurarilor sociale si Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), asigurand astfel resursele pentru cresterea pensiilor din luna septembrie si pastrarea deficitului in limite relativ controlabile.Intr-un comunicat, BNS arata ca rectificarea bugetara aprobata luni in sedinta de guvern duce la scaderea subventiilor, a cheltuielilor de capital, a finantarilor pentru investitii, alocarilor pentru cofinantarea proiectelor europene, "toate pentru a acoperi angajamentele de asistenta sociala, cresterea serviciului datoriei publice si transferurile pentru autoritatile locale"."Adevarata rectificare va fi probabil operata in luna noiembrie, daca avem in vedere evolutia unor categorii de cheltuieli. Un astfel de exemplu este executia cheltuielilor FNUASS.La 6 luni, cheltuielile totale ale FNUASS erau realizate in proportie de 50,6%, in structura, situatia fiind insa urmatoarea:cheltuielile de personal aferente anului 2019, suportate din FNUASS, erau consumate in proportie de 54,4%;transferurile pentru acoperirea cresterilor salariale pentru personalul medical din spitale - grad de realizare 56,8%;cheltuielile pentru asistenta sociala - 75,6%.Cu toate acestea, pentru partea de cheltuieli, nu se propune niciun fel de rectificare", se spune in comunicat.Intarzierea rectificarii reale creeaza insa probleme in functionarea unor servicii publice, avertizeaza BNS, cum ar fi transportul pe calea ferata, intrucat suplimentarea subventiei in acest sector este necesara si urgenta."Pana la viitoarea rectificare, Guvernul trebuie sa gaseasca insa surse de finantare, cel mai probabil cu impact negativ, direct si consistent asupra populatiei. Este foarte posibil ca acest impact sa fie amplificat intr-un mod semnificativ de evolutia pretului gazelor naturale, este cunoscut deja faptul ca a fost ...citeste mai departe despre " BNS: Acum avem o rectificare de suprafata. Cea reala va fi facuta probabil in noiembrie " pe Ziare.com