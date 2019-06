Boc: Acum nu trebuie taiate salariile, dar va dau in scris ca generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual

In 2010, in mandatul Guvernului Emil Boc, salariile au fost reduse cu 25% in tot sistemul public, in contextul crizei economice mondiale de la acel moment.Boc a fost prezent miercuri, la Bucuresti, la conferinta "Planul Strategic pentru Tehnologiile Energetice" (SET Plan&ENVE), organizata de Ministerul Energiei in marja Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, si a fost intrebat de jurnalisti cum caracterizeaza situatia economica a tarii, in calitate de fost prim-ministru."Va pot spune foarte sincer si direct: generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual. Sa se inteleaga ca nimic nu este gratis pe lumea asta. Cu cat consumi mai mult decat produci, cu atat aduni datorii pe care le vor plati pe viitor.Acum suntem intr-o perioada mai fericita, Europa e pe crestere economica, lumea in general e pe crestere economica, costurile de indatorare sunt mai mici, sunt multi dispusi sa te imprumute, cu alte cuvinte astazi nu avem o problema majora.Dar va dau scris ca aceasta factura a consumului exagerat de astazi va fi platita pe viitor, pentru ca asa e legea firii, cand consumi fara acoperire, cineva trebuie sa plateasca factura. Si vor plati, mai devreme sau mai tarziu, generatiile urmatoare, acest lucru din punctul meu de vedere este foarte clar si fara echivoc. Cand se duce petrecerea si vine decontul, vor fi suferinte", a aratat Boc.Intrebat daca, in perioada imediat urmatoare, vor fi necesare masuri precum taierea salariilor, el a raspuns: "Nu, nu cred ca vor fi taieri, nu este cazul. Repet: astazi, si Romania, si Europa sunt pe crestere economica, nu se poate vorbi de asa ceva, dar, repet, in viitor, cu siguranta aceasta factura a cresterilor economice bazate doar pe consum se va plati mai devreme sau mai tarziu. Dar deocamdata nu".De asemenea, jurnalistii au dorit sa afle care ar fi primele masuri pe care le-ar lua daca ar fi prim-ministru astazi, iar el a indicat prioritizarea investitiilor, intrucat bani exista, dar nu sunt cheltuiti eficient."Stiti ce-as face? De dimineata pana seara as vorbi de autostrazi, infrastructura, autostrazi, infrastructura. Prima data as face Romania competitiva i ...citeste mai departe despre " Boc: Acum nu trebuie taiate salariile, dar va dau in scris ca generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual " pe Ziare.com