Bode explica de ce nu avem autostrazi: Nu banii sunt problema

Lucian Bode a catalogat, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus, drept "o mizerie marca PSD" parteneriatul public-privat incheiat pentru realizarea Autostrazii Unirii. Bode a spus ca exista bani alocati pentru revizuirea studiului de fezabilitate necesar acestui proiect."Aici, alta mizerie marca PSD, parteneriat public-privat. Noi avem fonduri europene alocate pentru Targu Mures - Targu Neamt - Ditrau, 200 de kilometri. Acolo se realizeaza studiul de fezabilitate, in septembrie se preda studiul de fezabilitate, dupa care mai au termen patru luni pentru a preda toate avizele necesare pentru a putea scoate la licitatie respectivul tronson.De la Iasi la Ungheni avem, in bugetul pe 2020, 16 milioane de lei alocati, toti banii necesari, pentru finalizarea studiului de fezabilitate, revizuire studiul de fezabilitate pe acest tronson.Pe tronsonul Iasi-Ungheni avem, in acest moment, revizuirea studiului de fezabilitate cu toti banii alocati pentru a finanta revizuirea studiului de fezabilitate, fonduri europene, banii se intorc din fonduri europene.Pe acest tronson, PSD, ca sa-i amageasca pe oameni, au spus facem un PPP intre Targu Neamt - Iasi.Am anulat acest parteneriat public-privat, preluam acest obiectiv la Ministerul Transporturilor , ne ducem catre Comisia Europeana, solicitam finantare pentru revizuire studiu de fezabilitate si anul viitor putem spune ca avem studiul de fezabilitate revizuit, o documentatie matura, de la Targu Mures pana la Ungheni si venim si spunem: oameni buni, atata costa acest obiectiv. De unde-l finantam? De la bugetul de stat, cu fonduri europene, cu parteneri externi?", a afirmat Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a spus ca mai mare decat problema finantarii este cea legata de capacitatea autoritatilor de a implementa mari proiecte de infrastructura."Sa stiti ca cei mai importanti posibili parteneri financiari externi au venit la minister, unii deja a doua oara de cand sunt in fruntea ministerului, ne-au cautat si ne-au spus: vrem sa devenim parteneri, sa finantam obiective strategice, obiective de infrastructura mare in Romania.Nu problema finantarii o avem, ci mai degraba capacitatea administrativa a statului de a implementa aceste proiecte de infrastructura mare