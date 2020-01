Bode spera sa finalizeze doua loturi din A3, in 2020. Dar exista un mare semn de intrebare

Inca de joi, Bode a anuntat ca va merge intr-o vizita de lucru pe santierele Autostrazii Transilvania.In consecinta, vineri, in prima parte a zilei, ministrul a vizitat loturile Iernut-Chetani (lung de 17,9 km si realizat de Astaldi) si Chetani - Campia Turzii (lung de 15, 6 kilometri, realizat de Straco) ale Autostrazii A3.In timpul vizitei, Bode a declarat pentru Agerpres ca - desi isi doreste ca ambele loturi de autostrada sa fie finalizate in acest an - exista o serie de probleme care ridica mari semne de intrebare cu privire la reusita.Pe lotul Iernut-Chetani, spre exemplu, Astaldi s-a angajat, in discutia cu ministrul Bode, sa finalizeze lucrarile pana cel mai tarziu in luna iulie 2020. Anterior, si Asociatia Pro Infrastructura precizase pentru Ziare.com ca, pe respectivul lor de autostraza, Astaldi a lucrat bine in 2019 si ca in 4-5 luni de munca intensiva va putea, in cele din urma, sa inaugureze cei 17,9 kilometri de autostrada).In schimb, pe lotul invecinat, dintre Chetani si Campia Turzii, se inregistreaza o serie de probleme destul de serioase, a transmis ministrul Bode. Mai exact, constructorul care lucreaza aici - adica societatea romaneasca Straco - se afla de mai multa vreme in insolventa si numerosi creditori ii cer falimentul. Principala problema o reprezinta, insa, faptul ca Straco nu si-a mai platit subcontractorii (diversele firme pe care le-a contractat pentru a lucra pe santier - n.red.). Iar aceasta situatie cauzeza intarzieri destul de mari."Pe un lot toti sunt cu platile la zi, pe celalalt lot STRACO are probleme de aproximativ 8 milioane de lei, 4 milioane doar catre un singur furnizor. In rest, relatia intre beneficiar, respectiv CNAIR si antreprenor poate fi imbunatatita, dar cu siguranta relatia intre antreprenor si subcontractor poate fi mult, mult imbunatatita.In primul rand sa isi plateasca facturile, pentru ca noi le platim lor si, asa cum ati auzit, nu platesc subcontractorii si atunci nu avem progres fizic. Una dintre cele mai mari probleme in a realiza si a te incadra in termene si a avea progres fizic este aceasta: subcontractorii nu sunt platiti si majoritatea sunt companii mici, companii romanesti car, daca nu sunt platite, in cateva luni de zile intra in faliment. ...citeste mai departe despre " Bode spera sa finalizeze doua loturi din A3, in 2020. Dar exista un mare semn de intrebare " pe Ziare.com