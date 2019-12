Bode: Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei. Vom solicita un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro

"La Tarom lucrurile arata foarte rau, vom inchide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an si avem disponibili in jur de 20 de milioane de euro in acest moment in cont. Avem rate la Boeing, avem in evaluare achizitia de ATR, pentru ca avem acel memoradum semnat si este clar ca avem nevoie de uniformizarea flotei.(..)Noi trebuie sa restructuram aceasta companie, dar cand spun restructurare nu ma gandesc la restructurarea pe care a facut-o Cuc de exemplu, la un moment dat, a pornit restructurarea de la 1.700 de angajati si a terminat-o la 1.900. Noi pe o procedura foarte clara, nu asa cum au declansat-o ei, ca noi daca continuam si reduceam 300 de posturi, 100 efectiv, ne trezeam dati in judecata de toti cei pe care ii dadeam afara si castigau in instanta. Vom face un proces de restructurare foarte, foarte bine definit", a subliniat Bode, la B1TV.El a precizat ca va solicita la Bruxelles un ajutor de salvare pentru aceasta companie, pentru ca in ultimii 10 ani nu a mai fost solicitat un astfel de ajutor, astfel incat Tarom sa poata sa supravietuiasca."Vom solicita un ajutor de salvare si am discutat acest lucru si la Bruxelles, pentru ca aceasta companie nu a mai solicitat ajutor de salvare in ultimii 10 ani si sa acordam acesti bani astfel incat cei de la Tarom sa supravietuiasca. (...) Ajutorul de salvare este de 47 de milioane de euro si aproximativ 110 milioane de euro este ajutorul de restructurare. Acesti bani vor veni de la bugetul de stat, dar trebuie recuperati. Noi avem un singur obiectiv: sa tinem aceasta companie nationala", a explicat Bode.El a exemplul unui roman din Canada, care a fost declarat doi ani la rand cel mai bun manager din zona, dar care nu ar putea rezista mai mult de cateva luni pe procedurile din Romania."Noi avem un roman in Canada care a fost declarat doi ani la rand cel mai bun manager din zona. Noi daca l-am aduce aici pe mecanismele si procedurile de aici ar pleca in cateva luni de zile. Deci trebuie sa restructuram aceasta companie, sa aducem management privat pe OUG 109, sa reducem cheltuielile la directia tehnica care sunt 40% mai mari. Una peste alta ne dorim sa ...citeste mai departe despre " Bode: Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei. Vom solicita un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro " pe Ziare.com