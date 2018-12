Brexit: Londra va pierde 800 de miliarde de euro si 10.000 de joburi in favoarea Frankfurtului

Datele sunt calculate pe baza informatiilor ca 30 de institutii financiare au cerut aprobarea Bancii Centrale Europene ( BCE ) sa isi mute sediile centrale la Frankfurt, arata CNBC.Acest numar va fi si mai mare pana in martie, iar cresterea va continua dupa Brexit, potrivit FMF.Cei 800 de miliarde de euro transferati din Londra sunt active precum numerar, stocuri si cheltuieli preplatite.Potrivit unui email al FMF, companiile muta respectivele active de la Londra la Frankfurt pentru ca noile birouri sa indeplineasca conditiile minime prevazute de lege.Directorul general al FMF, Hubertus Vath, a explicat in raport ca incertitudinile obliga bancile sa isi transfere unele divizii sau toate operatiunile din Marea Britanie."Atata timp cat vor persista incrtitudinile, majoritatea institutiilor vor prefera probabil solutia minima. In orice caz, este clar ca vor urma efecte secundare considerabile", a spus acesta.Mai multe banci mari au anuntat ca vor transfera locuri de munca in afara Londrei, inainte de Brexit.Banca Angliei avertizeaza ca efectele Brexit vor fi mai grave decat criza financiara, in lipsa unui acord cu UEFMF anticipeaza ca pana la 10.000 de locuri de munca vor fi mutate la Frankfurt inainte de Brexit, iar transferurile vor continua pana in 2024.Situatia este ceva mai complicata, pentru ca in multe cazuri unele banci au deschis sau au extins birourile europene, dar nu au anuntat planuri masive de transferare a angajatilor din Londra in alte locatii. Alte banci analizeaza reorganizarea pe scara larga a operatiunilor europene.Grupuri care reprezinta Londra si sectorul sau financiar au spus CNBC ca industria se pregateste pentru cel mai prost scenariu, dar nu a resimtit inca un impact major al transferarii de operatiuni.Catherine McGuinness, presedinte pentru politici la City of London Corporation, nu a observat temeri legate de pierderi majore de locuri de munca. McGuinness a spus ca firmele urmaresc cu atentie desfasurarea negocierilor dintre cele doua parti.Citeste si Theresa May vrea ca Brexit-ul sa tina doi ani, o parte din Partidul Conservator incearca s-o demita. Va supravietui? ...citeste mai departe despre " Brexit: Londra va pierde 800 de miliarde de euro si 10.000 de joburi in favoarea Frankfurtului " pe Ziare.com