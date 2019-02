Buget 2019: Cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9%

Ministerul Fondurilor Europene inregistreaza, dintre ministere, cea mai mare crestere a bugetului in acest an fata de cel din 2018, de 183%, iar Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 28,9% din alocari, conform datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice.O crestere semnificativa a bugetelor este prevazuta pentru Ministerul Economiei - 620,356 milioane de lei, in crestere cu 162,9%, Ministerul Sanatatii - 9,485 miliarde de lei (+64,6%) sau Ministerul Transporturilor - 11,661 miliarde de lei (+54,9%).Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va avea un buget de 25,589 miliarde de lei, in crestere cu 2,1% fata de platile efectuate in cadrul Bugetului din 2018.Pe de alta parte, bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (652,161 milioane de lei) scade cu 28,9%. Un buget mai mic vor avea si Ministerul Energiei (250,024 milioane de lei, minus 13%) si Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (261,472 milioane de lei, minus 20,2%).Consiliul Economic si Social are prevazut, pentru 2019, un buget de 29,602 milioane de lei, in crestere cu 338,9%.Serviciul Roman de Informatii va avea un buget de 2,44 miliarde de lei (+4,8%), Serviciul de Protectie si Paza de 233,801 milioane de lei (+208%), Serviciul de Telecomunicatii Speciale de 604,149 milioane de lei (+69,5%), iar Serviciul de Informatii Externe un buget de 309,583 milioane de lei (+8,5%).Bugetul Administratiei Prezidentiale va fi mai mare cu 4,1% si se va cifra la 55,42 milioane de lei.Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat va fi de 70,092 miliarde de lei (+10,3%), Bugetul Asigurarilor de Somaj de 1,148 miliarde de lei (+20,7%), iar Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate va avea un buget de 37,837 miliarde de lei (+9%).Bugetul de stat si bugetele de asigurari sunt prevazute a fi in suma de 308,662 miliarde de lei, in crestere cu 15,4%.Citeste si:Guvernul nu le mai plateste bugetarilor orele suplimentare pana in 2021, conform proiectului de bugetGuvernul a prins in bugetul pe 2019 si o majorare de capital pentru CEC Bank de 200 de milioane de euro ...citeste mai departe despre " Buget 2019: Cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9% " pe Ziare.com