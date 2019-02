Buget 2019: Ministerul Finantelor anunta alocari record pentru bugetele locale

Astfel, din colectarile de TVA, se vor aloca 11,1 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decat s-a alocat in anul 2018. Potrivit MFP, suma se adauga la veniturile proprii ale unitatilor administrativ teritoriale care se vor incasa in anul 2019, precum si excedentele acumulate pana la sfarsitul anului 2018, in valoare de 13,1 miliarde lei, dar si sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, adica 2,3 miliarde lei.Din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat, 100% se repartizeaza bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cat s-a repartizat in anul 2018.10,9 miliarde de lei reprezinta totalul subventiilor de la bugetul de stat care se aloca prin bugetele unor ministere pentru investitii (PNDL, spitale, scoli, cofinantate proiecte finantate din fonduri europene, turism, mediu etc.) si asistenta sociala si din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.Vezi si cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9%"La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut in vedere asigurarea: la Consiliile Judetene - minim 400 lei/locuitor la nivelul judetului, comparativ cu 250 lei/locuitor in anul 2018, la municipii (cu exceptia Municipiului Bucuresti), orase, comune - 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor in anul 2018. De asemenea, s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, fata de 1 milion de lei in anul 2018, 6 milioane lei la orase, comparativ cu 3 milioane lei in anul 2018 si 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei in anul 2018. La Municipiul Bucuresti - minim 1.450 lei/locuitor; la sectoarele Municipiului Bucuresti - minim 1.350 lei/locuitor. Finantarea integrala din bugetul local a cheltuielilor de asistenta sociala aferente protectiei copilului si persoanelor cu handicap, precum si contributiile pentru personalul neclerical, in suma de 6,3 miliarde lei", precizeaza MFP.Primarii din marile orase au avut, marti, o intalnire cu ministrul Fi ...citeste mai departe despre " Buget 2019: Ministerul Finantelor anunta alocari record pentru bugetele locale " pe Ziare.com