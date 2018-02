Bugetarii isi cer salariile, ministrul de Finante spune ca sunt prea multi: Mai multi controleaza decat muncesc

"Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de angajati, n.red.) in sistemul public. Ceea ce este si mai grav e ca mai multi controleaza decat muncesc", a spus Teodorovici, joi seara, la Antena3.Ministrul sustine ca "si in Parlament exista mult prea multi angajati la cele doua Camere", iar "administratia este mult prea incarcata, la ora actuala".Seful Finantelor a refuzat insa sa faca asfel de aprecieri in ce priveste Ministerul de Interne, argumentand ca "avem nevoie de siguranta".In ce priveste haosul cu salariile dupa ce au intrat in vigoare masurile fiscale luate de guvernantii PSD-ALDE, Teodorovici admite ca ar fi fost "ideal" ca Legea Salarizarii sa cuprinda si modificarile realizate recent."Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea Salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative pe care guvernele, de-a lungul timpului, au incercat sa le emita in aceasta zona a salarizarii. Au fost foarte multe astfel de situatii de a repara pe ici pe colo, neajungand la niciun consens pentru toti cei vizati, cei din sectorul public. Faptul ca astazi avem o Lege a Salarizarii... numai cine nu stie ce inseamna aceasta lege, ce efort si ce complexa este aceasta lege poate aduce critici acestui act normativ", a declarat Teodorovici, potrivit Agerpres.Despre cei carora le-a scazut salariul, ministrul a dat aceeasi cifra precum colega sa, Olguta Vasilescu - 3%."Doamna ministru Olguta Vasilescu spunea si zilele trecute, cand a avut o prezentare publica, faptul ca sunt sub 3% situatii de acest fel (de scadere a salariilor, n.red.), fie din cauza unor greseli de calcul, fie sincope justificate pe care noi am incercat sa le reglam chiar si la nivel de ordonanta de urgenta.Vrem ca, in final, cat mai multi dintre cei vizati sa fie multumiti. Subiecte precum salarizarea, Legea pensiilor, masurile economice sa nu mai fie pe agenda politica in Romania. Scopul nostru ar trebui sa fie si de o parte si de alta acelasi, ca suntem la Putere, ca suntem in Opozitie. Trebuie sa aratam, usor, usor, ca ne-am maturizat, iar daca venim cu critici sa venim si cu solutia, ca impreuna sa reglam lucrurile", a mentionat ministrul Finantelor.Citeste mai multe despre haosul ...citeste mai departe despre " Bugetarii isi cer salariile, ministrul de Finante spune ca sunt prea multi: Mai multi controleaza decat muncesc " pe Ziare.com