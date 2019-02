Bugetul pe 2019 dezbina Coalitia? Deputat UDMR: Sper ca aceasta tara sa aiba un buget pana la sfarsitul anului

In momentul de fata proiectul este blocat la nivelul coalitiei de guvernare. Dupa ce, luni, au discutat ore intregi la Liviu Dragnea in birou, PSD si ALDE nu au reusit sa cada la invoiala pe buget.Nemultumiri exista si in UDMR in ceea ce priveste proiectul de buget publicat de Ministerul de Finante, iar numitorul comun pare ca este suma pe care o primeste administratia locala.Asadar, PSD, ALDE si UDMR s-au intalnit din nou azi, tot in biroul lui Dragnea, unde discuta de ore bune incercand sa ajunga la un consens. Potrivit unor surse citate de TVR, Guvernul ia in calcul modificari importante la ordonanta "lacomiei", dar si pentru bugetele locale.Abia dupa ce se vor intelege, bugetul va fi adoptat de Guvern, intr-o sedinta ce ar putea avea loc, potrivit unor surse politice, vineri. Ulterior, proiectul va ajunge in Parlament, unde va fi dezbatut in comisiile de specialitate, deputatii si senatorii pot depune amendamente si, intr-un final, va fi votat.UDMR: Sper sa avem buget pana la finalul anului. Ar fi trebuit sa il discutam anul trecutUDMR condidera ca, daca Guvernul a decis sa transfere administratiilor locale sarcini care pana acum se aflau in responsabilitatea administratiei centrale, trebuie sa asigure si banii necesari."Sunt doua mari bube in proiectul actual de buget si consideram ca asa nu se poate sustine: transferarea sarcinilor privind protectia copiilor si protectia sociala pentru persoanele cu handicap in carca autoritatilor locale fara ca finantarea aferenta sa acopere toate cheltuielile.Dreptul Guvernului de a transmite sarcini autoritatilor locale este constitutional, cu conditia sa fie asigurata si finantarea acestora.Acestea sunt cele doua mari probleme pe care le-am identificat, in rest, nu are sens sa discutam, pentru ca nu stim cum va arata varianta finala. Am identificate aceste doua probleme principiale si nu este problema doar a UDMR-ului, ci a intregii tari. Faci transferarea de sarcina, dar trebuie sa faci si transferare de finantare", a declarat pentru Ziare.com deputatul UDMR Erdei Doloczki Istvan, membru in Comisia pentru Buget Totodata, deputatul UDMR spune ca bugetul pe 2019 ar fi trebuit discutat inca de anul trecut, pentru ca nu este normal ca autoritatile locale si institutiile stat ...citeste mai departe despre " Bugetul pe 2019 dezbina Coalitia? Deputat UDMR: Sper ca aceasta tara sa aiba un buget pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com