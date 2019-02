Bugetul pe 2019 nu prevede niciun leu pentru persoanele cu dizabilitati: 100.000 de oameni lasati pe dinafara

"Zero lei pentru dizabilitate si copiii din sistemul de protectie a copilului. Am constat cu groaza faptul ca la titlurile bugetare 1) Finantarea serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului, 2) Finantarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, 3) Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, Guvernul Romaniei a alocat zero lei, lasand in sarcina autoritatilor locale acoperirea cheltuielilor pentru aceste categorii de persoane vulnerabile.Aproape 100.000 de oameni reprezentand grupuri vulnerabile pentru care statul roman are obligatia de a le respecta dreptul fundamental la hrana, adapost si ingrijire, vor ramane fara aparare si asta in conditiile in care costurile care trebuiau asigurate din Bugetul de Stat reprezentau costuri minime pentru un standard minim de servicii sociale", se arata intr-un comunicat transmis de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD).Vezi si cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9%Potrivit sursei citate, 57.279 de copii din sistemul de protectie speciala (orfelinate) vor ramane fara banii de la buget pentru mai multe tipuri de servicii, precum plasamentul la rude de pana la gradul IV, plasamentul la alte familii, plasamentul la asistenti maternali, servicii de tip rezidential."Peste 18.000 de adulti cu dizabilitati din centrele rezidentiale pentru adulti cu dizabilitati vor ramane fara finantare de la bugetul central, reprezentand servicii de cazare, hrana, cazarmament si conditii igienico - sanitare a persoanelor cu dizabilitati asistate; asistenta medicala curenta si de specialitate, recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta.Aproximativ 41.035 de copii cu dizabilitati incadrati in grad grav de handicap, cu indemnizatie de insotitor sau asistent personal raman fara bani de la bugetul central pentru salarii si indemnizatii", mai arata comunicatul mentionat.Totdata, potrivit reprezentantilor Centrului, proiectul de buget arata ca banii pentru responsabilitatea acoperirii acestor titluri bugetare pentru copiii din sistemul de protectie, copiii cu dizabilitati grave si adultii instituti ...citeste mai departe despre " Bugetul pe 2019 nu prevede niciun leu pentru persoanele cu dizabilitati: 100.000 de oameni lasati pe dinafara " pe Ziare.com