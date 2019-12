Bulgaria se va alimenta cu gaze rusesti prin Turcia, ocolind astfel Romania

"Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrarilor (...) convenabila pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la granita bulgaro-turca, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova.Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi 70 de milioane de leva (, invecinata cu Ucraina, de unde vine in prezent gazul rus. Pretul gazului in Bulgaria ar putea scadea astfel cu 5%, a mentionat Petkova.Conducta TurkStream leaga Rusia de partea europeana a Turciei. Prima linie a conductei, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.(Foto: Gazprom Rusia intentioneaza ca luna viitoare sa inaugureze prima linie, insa darea in exploatare a celei de-a doua depinde de realizarea infrastructurii necesare in Bulgaria, Serbia si Ungaria.Guvernul de la Sofia a promis in octombrie ca va finaliza sectiunea gazoductului TurkStream de pe teritoriul bulgar pana in 2020, dupa ce in septembrie a semnat cu compania saudita Arkad un acord pentru realizarea celor 474 de kilometri ai acestei conducte pe teritoriul bulgar.