Bulgarii se feresc de pesta porcina: Romanii nu au voie sa intre cu carne de porc in tara lor

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara din Bulgaria a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul tarii a virusului."In toate punctele de trecere a frontierei sunt instituite masuri suplimentare de control, fiind interzisa introducerea, pe teritoriul Republicii Bulgaria, in scopul consumului personal, a carnii de porc sau a produselor alimentare avand la baza carnea de porc. In cazul depistarii unor astfel de produse, acestea vor fi confiscate", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.