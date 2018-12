Bursa incepe sa-si revina, dar e inca instabila dupa "baia de sange" de miercuri

Cotatiile unora dintre companii - care aproape ca au fost oprite de la tranzactionare miercuri - au inceput sa isi revina. Altele scad in continuare, iar pretul celor mai multe fluctueaza. In consecinta, nici macar expertii in piete de capital n-ar putea spune, cu siguranta, ce se va intampla, in perioada imediat urmatoare.Bursa de Valori Bucuresti - care inregistra ieri, la orele pranzului - o scadere de 12%, incepe incetul cu incetul sa isi revina. Cu toate acestea, BET - indicele de referinta al bursei - nu avea ieri o evolutie unitara, ci fluctua. In jurul pranzului, valoarea BET ajunsese la -2,47%.Cotatiile bancilor care miercuri suferisera cele mai mari scaderi incepusera si ele sa isi revina. Spre exemplu, valoarea actiunilor Bancii Transilvania - care in ajuns au scazut cu 19,9% in ajun - inregistrau, la amiaza, o crestere de 0,53%. In schimb, cotatiile BRD inregistrau, in continuare, o scadere de 1,8%.Nici situatia companiilor din Energie nu era prea buna. Spre exemplu, Romgaz inregistra, in continuare, o scadere cu 7,85%, OMV era pe un minus de 1,32%. Actiunile Electrica - dupa scaderea de peste 10% inregistrata miercuri - erau, in continuare, pe un tren descedent, inregistrand o scadere cu 3,61%.Va reamintim ca, potrivit unor specialisti in functionarea pietelor de capital din cadrul Camerei de Comert Romano-Americane, ceea ce s-a intamplat la Bursa de la Bucuresti miercuri a fost o veritabila "baie de sange". In consecinta, oamenii de afaceri au fost de parere ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ar trebui sa verifice evolutia bursei, pentru a stabili daca nu cumva s-a incercat manipularea pietei de capital.Problemele majore pe bursa au fost cauzate de un discurs de marti seara al ministrului de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a anuntat ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care le va impune bancilor o taxa pe lacomie, va impozita diferit societatile din energie, le va permite romanilor sa isi retraga banii de la Pilonul II de pensii si va limita pretul la gaze naturale. ...citeste mai departe despre " Bursa incepe sa-si revina, dar e inca instabila dupa "baia de sange" de miercuri " pe Ziare.com