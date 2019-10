Cabinetul Dancila a cazut, Cuc se grabeste sa semneze PPP pentru Autostrada Ploiesti-Brasov. Cu o firma chineza si una din Turcia

Guvernul PSD a promis ca va construi, in PPP, 21 de obiective majore, de la hidrocentrale, la canale navigabile, statiuni de relaxare si autostrazi. Printre acestea, una urma sa lege Ploiestiul de Brasov.De proiect s-a ocupat Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Aceasta a creat un document care prevedea ca, de fapt, constructorul ar fi urmat sa construiasca din bani proprii soseaua prin munte, urmand sa isi recupere banii punand taxa de acces pe drum si primind niste compensatii de la stat. Totul trebuia sa fie gata in 4 ani.Mai multi constuctori cu renume s-au aratat interesati de proiect, dar s-au retras, unul cate unul, de la masa discutiilor. Oferte ferme nu au depus. In cele din urma, Comisia de Prognoza a anuntat ca se mai negociaza doar cu o asociere chinezo-turca numita China Communications Construction Company - Makyol Insaat Sanayi Turizm.Apoi, Guvernul n-a mai prea vorbit despre proiect. A infiintat un nou compartiment care sa monitorizeze PPP-urile, inclusiv aceasta autostrada, finantat din bani publici si condus de un apropiat de-al lui Dan Voiculescu . Si ... cam atat.In context, deputatul USR Catalin Drula - membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor - a explicat ca atostrada nu se poate face in PPP, din cauza ca n-ar fi rentabil pentru privat.In schimb, desi Guvernul din care face parte a fost dat jos, Razvan Cuc sustine, in continuare, ca autostrada se va face in PPP. Si daca nu va apuca el sa semneze contractul il va lasa, pe tava, guvernantilor care vor veni."Firma respectiva impreuna cu Comisia de Prognoza au ajuns la un consens. Saptamana viitoare voi livra contractul pentru PPP. S-au convenit toti parametrii si tot ce tine de partea economica si tehnica. Si termenul de implementare.Stiti bine ca am spus ca mergem pe varianta care va iesi mai repede. Initial am mers in PPP si apoi am declarat obiectivul si de interes public national (ceea ce ar fi insemnat realizarea lui din bani de la bugetul national - n.red.)Firmele din PPP au spus ca pana pana pe 26 septembrie vor livra contractul (gata de semnat, in acord cu Co ...citeste mai departe despre " Cabinetul Dancila a cazut, Cuc se grabeste sa semneze PPP pentru Autostrada Ploiesti-Brasov. Cu o firma chineza si una din Turcia " pe Ziare.com