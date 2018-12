"Consideram ca masurile propuse, precum si maniera de adoptare a acestora, sunt lipsite de responsabilitate si chibzuinta, si induc un haos generalizat in economia romaneasca, fapt confirmat de primele reactii pe piata de capital, care indica o erodare rapida a increderii investitorilor in numai cateva ore de la anuntarea acestui OUG.Facem din nou apel la respectarea cadrului legal privind transparenta decizionala si consultarile publice", se arata in comunicatul remis redactiei Ziare.com de AmCham.Va reamintim ca, in cursul diminetii de miercuri, si Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei a cerut Guvernului sa renunte la taxele pe care vrea sa le impuna, sustinand ca acestea sunt ilogice si vor cauza in scurt timp cresteri de preturi.Masurile anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici au creat mari probleme in economie. Bursa de Valori Bucuresti, spre exemplu, a inregistrat scaderi istorice, iar sedinta de tranzactionare este inca departe de a se fi incheiat. ...citeste mai departe despre " Camera de Comert Romano-Americana avertizeaza Guvernul: Opriti asaltul asupra economiei! " pe Ziare.com