Capital Economics avertizeaza: Dupa cresterile de tip "turbo", economia Romaniei va incetini mai mult decat spun estimarile

"Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida crestere din regiune (Europa Centrala si de Est, ECE), dar este probabil sa incetineasca mai mult decat spun asteptarile pentru 2018", spune cel mai recent raport al Capital Economics.In ciuda evolutiei bune a motorului cresterii din Zona Euro, in toata regiunea ECE "ciclul economic s-a maturizat si este probabil ca aceasta crestere sa slabeasca treptat. Inflatia va continua sa creasca si, in ciuda politicii stimulative a BCE (Banca Centrala Europeana), bancile centrale vor creste ratele dobanzilor. Turcia si Romania vor suferi incetinirile cele mai accentuate, dupa cresterile de tip "turbo" anterioare", spune raportul citat.Pentru regiune in ansamblu, cresterea este probabil sa incetineasca pana la 3,0% in acest an si la 2,3% in 2019, de la 3,8% in 2017. Cu exceptia Rusiei, prognozele capital Economics de crestere pentru anul 2018-19 sunt acum sub consensul general.RomaniaChiar daca, "desigur, cresterea exporturilor ar trebui sa fie ajutata de cerere puternica din Zona Euro, dar se va retrage sprijinul politic care a propulsat consumul domestic pe parcursul ultimilor doi ani", spune raportul citat.Mai mult, analistii capital Economics cred ca "deficitul bugetar probabil a incalcat pragul de la Maastricht de 3% din PIB anul trecut, iar guvernul va inaspri, probabil, politica fiscala in acest an pentru a mentine deficitul sub acest nivel".