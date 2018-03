Carbunele si otelul ne-au unit. Acum aluminiul si otelul risca declansarea unui razboi comercial global

Tot din argumente de securitate europeana, acum sapte decenii s-a creat Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, fundamentul pentru piata interna unica, complet liberalizata, si pentru viitorul proiect al Uniunii Europene. Comertul international si-a definit in paralel propriile reguli de joc, guvernate de catre OMC - in jurul celor mai mari doua blocuri comerciale, european si american -, astazi greu incercate de decizia SUA.Suntem in fata a doua scenarii, ambele complicate pentru Organizatia Mondiala a Comertului (OMC):Pe de o parte, daca majorarea tarifelor pe baza argumentului invocat este contestata la OMC, decizia activarii Articolului al XXI-lea al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) privind "exceptiile de securitate" ar deschide supapa pentru ceilalti parteneri comerciali internationali. Orice stat membru al OMC ar putea invoca argumente similare, de natura intereselor de securitate esentiale, pe baza precedentului creat de SUA.Pe de alta parte, o decizie sanctionatorie a OMC impotriva SUA ar cauza nemultumiri puternice la Washington si risca chiar sa se ajunga la retragerea SUA din OMC.Transeele sapate in sistemul de comert international din ce in ce mai protectionist ar putea avea consecinte extrem de daunatoare pentru economia globala. Din acest motiv, cresterea tarifelor a fost descrisa de unii comentatori ca fiind o "optiune nucleara".In pofida deciziilor G20 de liberalizare a economiei globale din ultimele decenii, sentimentele si atitudinile protectioniste escaladeaza. Aceasta tendinta de auto-aparare este, cu siguranta, detestata de sustinatorii cooperarii economice internationale si de sistemul de comert liber bazat pe reguli pe care il reprezinta OMC.Dar este asta o amenintare existentiala pentru OMC? Se intreaba Stuart Harbinson, Senior Fellow la ECIPE - Centrul European de Economie Politica Internationala."Fara a subestima potentialele consecinte economice grave ale escaladarii spiralei protectioniste, este important de recunoscut ce este si ce nu este OMC. In primul rand, ce nu este si nici nu a fost vreodata - nu este o curte internationala. Sistemul de reglementare este adesea descris ca "liant", dar a fost proiectat cu niste limitari clare.Jud ...citeste mai departe despre " Carbunele si otelul ne-au unit. Acum aluminiul si otelul risca declansarea unui razboi comercial global " pe Ziare.com