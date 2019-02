Carmen Dan: Anul acesta avem buget de 20 de ori mai mare. In proiectul de la Finante e vorba de o crestere de 21%

"In anul 2018, am avut de 20 de ori buget mai mare decat in 2017 si anul acesta - buget de 20 de ori mai mare decat in 2018", a declarat Carmen Dan, marti seara, la Antena3.Documentul publicat de Ministerul de Finante arata o bugetare pentru MAI cu 21,5% mai mare ca anul trecut, asa incat probabil Carmen Dan s-a referit la aceasta crestere de aproximativ 20%, in niciun caz la o crestere de 20 de ori a bugetului."Este un buget care a fost alcatuit tocmai pentru a ne permite sa ne indeplinim misiunea.Tot ceea ce s-a solicitat si ce s-a argumentat atunci cand s-a discutat pe proiectul de buget a avut in vedere un singur obiectiv, cel pe care ni l-am asumat si care presupune prestarea unui serviciu public cat mai bun pentru cetatean.Ma bucur ca lucrul acesta a fost inteles de catre colegii mei si ma bucur ca in fiecare an am reusit sa aduc un plus la buget, care se concretizeaza in eficienta cu care prestam acest serviciu public, in salarizarea de care se bucura personalul ministerului", a adaugat sefa MAI la postul citat.Potrivit ministrului de Interne, mare parte din acest buget va merge la cheltuielile cu personalul MAI."Vom continua politica de investitii. In continuare vom avea achizitii de autospeciale, ne vom preocupa de reabilitarea unor sedii, de data aceasta si spre institutiile prefectului, ne vom ocupa de achizitiile de echipament in continuare", a mai spus Carmen Dan.Cum e cu bugetul SPPPe de alta parte, ministrul Carmen Dan sustine ca presedintele Klaus Iohannis are intotdeauna o atitudine combatanta atunci cand vine vorba despre anumite bugete, subliniind ca este mai preocupat de fondurile unei structuri de informatii decat de cele ale Ministerului de Interne."A fost o practica (bugetul Serviciilor sa fie mare in fiecare an - n.red.) . Specialistii sa se uite cu atentie in aceasta zona si sa aloce resurse financiare exact cat sa acopere competentele stabilite prin lege. Ca sa nu ajungem in situatii pe care le cunoastem si pe care suntem datori sa le indreptam", a declarat ministrul de Interne.Potrivit ei, la discutia din CSAT de anul trecut privind bugetul pentru 2019, ministrul de Finante a fost cel care a avut o pozitie "bine conturata"."Era si o nevoie de a ...citeste mai departe despre " Carmen Dan: Anul acesta avem buget de 20 de ori mai mare. In proiectul de la Finante e vorba de o crestere de 21% " pe Ziare.com