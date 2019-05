Cat de riscant e pentru Romania sa construiasca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda cu chinezii?

In mod normal, cu totii ar trebui sa ne bucuram ca statul a facut un nou pas spre extinderea singurei centrale nucleare din tara. Din pacate, e posibil ca acordul semnat astazi sa ascunda si o serie de capcane, au declarat surse consultate de Ziare.com.Documentul semnat miercuri de Nuclearelectrica si CGN se numeste "acord al investitorilor in forma preliminara".Acesta prevede, printre altele, infiintarea, in urmatoarele 60 de zile, a unei companii de tip joint venture, in care - potrivit unei strategii lansate in 2014 - actionari majoritari ar trebui sa fie chinezii, in vreme ce statul va fi minoritar. Compania ar urma sa fie cea care se va ocupa de constructia reactoarelor 3 si 4, cu finantare din partea chinezilor.Potrivit unui studiu de fezabilitate intocmit in anul 2012, constructia reactoarelor ar urma sa coste 6 miliarde de euro si sa dureze 6 ani de la momentul in care chinezii vor decide ca merita sa se apuce, efectiv, de treaba.Interesul tarii noastre este ca aceste reactoare sa fie gata cat mai repede. Motivul: in anii care vin, multe dintre grupurile de productie a energiei pe baza carbune se vor inchide, din cauza ca nu vor mai respecta cerintele de mediu impuse de UE. In plus, in 2026, Nuclearelectrica isi va opri unul dintre cele doua reactoare, timp de 2 ani, pentru a-l moderniza.In aceste conditii, cu cat vom avea mai repede inca doua reactoare care sa produca masiv energie - scazandu-ne dependenta energetica fata de rusi - cu atat ne va fi mai bine.Ministrul Energiei, Anton Anton (ALDE), si vicepremierul Viorel Stefan (PSD) au sustinut ca s-a negociat din greu pentru acordul cu chinezii semnat miercuri si ca el va contribui la asigurarea securitatii energetice a Romaniei.Deputatul PNL Virgil Popescu - vicepresedintele Comisiei pentru Industrii si Servicii din Camera Deputatilor - sustine, insa, ca acordul ar putea contine o serie de capcane."Eu am adresat public Ministerului Energiei o serie de intrebari, la care inca nu am primit raspuns. Sunt de acord ca acordul semnat astazi trebuie sa aiba un caracter secret, dar chiar si asa, cateva lucruri tot ar trebui lamurite.Inainte de toate, se pune problema sigurantei. Reactoarele vor folosi tehnologia CANDU (CANada Deuterium Uranium) ca si cele doua pe care le avem deja. Cu toate astea, acestea nu vor ...citeste mai departe despre " Cat de riscant e pentru Romania sa construiasca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda cu chinezii? " pe Ziare.com