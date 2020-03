Cat s-a lucrat in ultimul an la Centura Capitalei si cum arata autostrada care ar urma sa inconjoare orasul

Atat de incet mergeau lucrarile, incat era greu de spus daca ele vor mai fi vreodata finalizate. Ce s-a intamplat intre timp? Nu mare lucru! Pe ici, pe colo s-au mai semnalat cateva progrese.Dar nici pe departe suficiente pentru a-i imbunatati viata bucuresteanului. Si nici perspectivele nu sunt tocmai imbucuratoare, din pacate.Din cauza ca avea o singura banda pe sens, Drumul National de Centura al Bucurestiului (DNCB) - lung de circa 70 de kilometri - a devenit tot mai aglomerat, inca de la inceputul anilor '90. In mod normal, statul ar fi trebuit sa inceapa inca de atunci sa modernizeze soseaua. Dar n-a facut-o.Abia pe la inceputul anilor 2000 s-a stabilit ca centura trebuia largita de la 2 la 4 benzi. Pe atunci, Centura era in grija autoritarilor locale, care au intocmit documentatii si s-au apucat lucru. Dar s-a muncit haotic, fara vreo strategie pentru intreaga sosea. Autoritatile au reabilitat doar portiuni mici, intr-o maniera paguboasa, mai mult ca sa le arate bucurestenilor cu drept de vot ca se lucreaza la Soseaua de Centura.Pana la urma, Centura a ajuns de la Primaria Capitalei in grija Ministerului Transporturilor. S-au refacut documentatii si s-au semnat contracte. Din pacate, in anii care au urmat, statul n-a dat bani pentru lucrari. Asa ca, rand pe rand, contractele s-au reziliat. Iar mai tarziu s-au incheiat altele, in loc.Impartirea Centurii Capitalei in semicercul de nord (cu rosu pe harta) si cel de sud (cu albastru pe harta) - Foto: Document BEIUna peste alta, la Centura s-a lucrat mereu pe bucati. Si la fel se face si astazi. Asta, cand intr-adevar se mai si lucreaza.Cat s-a lucrat in ultimul an pe fiecare portiune din Centura CapitaleiCentura Capitalei e impartita in doua. Exista o parte de nord (cuprinsa intre intersectia din est cu autostrada A1 si intersectia din vest, cu Autostrada A2) si una de sud (care, in completare, inconjoara partea de jos a orasului).La randul lor, fiecare dintre cele doua semicercuri ale Centurii sunt impartite in segmente.Segmentele Centurii Capitalei - Foto: Document BEIIar cele mai multe dintre segmente au nevoie de modernizare urgenta, care insa continua sa se lase asteptata.Spre exemplu, pe segmentul de 9 kilometri dintre A1 si DN7, statul a contractat lucrari inca din 2011. Santierul s-a deschis, insa, abia in 2013, ia ...citeste mai departe despre " Cat s-a lucrat in ultimul an la Centura Capitalei si cum arata autostrada care ar urma sa inconjoare orasul " pe Ziare.com