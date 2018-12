Cate capete de autostrada s-au inaugurat in 2018 si ce sosele se vor deschide anul viitor

Din pacate, singurii care au de suferit de pe urma acestor intarzieri sunt soferii, nevoiti in continuare sa isi riste vietile, circuland pe sosele mult prea aglomerate.Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, sustinea, in luna august, ca pana la finele acestui an se vor deschide, in Romania, 100 de kilometri de autostrada. Chiar daca asa ceva s-ar fi intamplat, n-ar fi fost o mare realizare, de vreme ce capetele de autostrada pe care Neaga spunea ca le va deschide ar fi trebuit deja inaugurate in urma cu mai multi ani.Oricum ar fi, CNAIR nu si-a respectat promisiunea.Astfel, in loc sa inaugureze 100 de kilometri de autostrada, a deschis doar putin peste jumatate.Capetele de autostrada ale anului 2018In primul rand, CNAIR a inaugurat, in luna iulie, loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes Turda. Acestea masoara impreuna 28, 7 kilometri si ar fi trebuit deschise traficului inca din anul 2016.Apoi, pe 28 septembrie, s-a deschis circulatia pe "autostrada muzeu", un lot al Autostrazii Transilvania. Aceste lucrari ar fi trebuit sa fie finalizate de Bechtel, cu mai multi ani in urma. Dar cum statul roman si constructoul american nu s-au inteles, contractul a fost reziliat, iar CNAIR a scos din nou la licitatie bucati de autostrada.Lotul lung de 8,7 kilometri dintre Gilau si Nadaselu a primit numele de "autostrada muzeu" deoarece, desi finalizat inca din 2017, n-a putut fi deschis. Motivul: a fost construit ca in proiect, unde se prevedea ca soseaua se termina pe un maidan, pe malul raului Somesul Mic. Asa ca a mai fost nevoie de inca un an ca sa se contruiasca un pod, care sa permita conectarea Autostrazii Muzeu cu portiunea de A3 deja construita pe celalalt mal al raului. Per total, pe acest sector s-au dat in folosinta 9 kilometri de autostrada, in septembrie.La jumatatea lunii decembrie s-a deschis traficul pe 13,7 kilometri de Autostrada Transilvania, de la Iernut pana la Ungheni (aproape de Targu Mures), cu trecere prin Ogra. Si aceste sectoare de drum ar fi trebuit sa fie gata in urma cu cel putin 3 ani.Nu in ultimul rand, la 11 ani dupa ce dat-o in lucru si o inspectie de 7 ore, Compania de Drumuri a reusit sa inaugureze Autostrada Urbana, ...citeste mai departe despre " Cate capete de autostrada s-au inaugurat in 2018 si ce sosele se vor deschide anul viitor " pe Ziare.com