CCR a decis ca bugetul e constitutional, nu si Legea de aprobare a plafoanelor. Mai cresc alocatiile?

In schimb, Curtea Constitutionala a admis obiectia sefului statului in legatura cu Legea de aprobare a plafoanelor, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB , pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii incepand cu 1 martie. Judecatorii au motivat ca nu a fost respectat parcursul legislativ.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat insa asigurari ca alocatiile copiilor vor creste, dar asta se va intampla in momentul in care Klaus Iohannis va promulga bugetul.Dragnea a subliniat ca asteapta motivarea CCR pe Legea plafoanelor, iar dupa ce aceasta va ajunge in Parlament va fi adoptata in procedura de urgenta respectand cele cerute de Curtea Constitutionala.Senatorul PNL, Florin Citu, precizeaza ca Bugetul nu poate sa fie promulgat pana cand Legea plafoanelor nu este adoptata in Parlament."Legea plafoanelor la bugetul de stat se intoarce in Parlament. Bugetul nu poate sa fie promulgat pana cand Legea plafoanelor nu este adoptata jn Parlament. Legea plafoanelor trebuie sa respecte pactul fiscal- deficit structural de 1%", a scris Florin Citu pe Facebook Obiectia de neconstitutionalitate pe Legea bugetului a fost respinsa cu majoritatea de voturi, iar cea referitoare la Legea plafoanelor bugetare a fost admisa cu unanimitate de voturi, potrivit Mediafax.Iohannis a atacat "bugetul rusinii nationale" la CCRLuna trecuta, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul in curs si a Legii de aprobare a plafoanelor.Iata aici sesizarea transmisa la Curtea Constitutionala."Exista si aspecte de neconstitutionalitate. Bugetul rusinii nationale are aspecte clare de neconstitutionalitate, nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii. Pentru toate acestea voi sesiza azi CCR. Aceeasi soarta de sesizare a Curtii Constitutionale o va avea si Legea de aprobare a plafoanelor", a anuntat seful statului, intr-o scurta declaratie de la Cotroceni, in 22 februarie.Klaus Iohannis a criticat in termeni foarte duri bugetul pe 2019, precum si guvernarea PSD care, spune el, a esuat, unicul sau obiectiv ...citeste mai departe despre " CCR a decis ca bugetul e constitutional, nu si Legea de aprobare a plafoanelor. Mai cresc alocatiile? " pe Ziare.com