CE a demarat procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza plafonarii preturilor la gaze prin OUG 114

Institutia precizeaza ca, dupa ce a fost analizata OUG adoptata la finalul anului trecut, a constatat ca sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE."In urma analizarii masurilor legislative adoptate de Romania in decembrie 2018, Comisia a constatat ca sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE.De asemenea, Comisia considera ca aceste masuri nu sunt adecvate pentru atingerea in mod sustenabil a obiectivului de a proteja consumatorii casnici impotriva cresterilor excesive de pret", precizeaza Comisia Europeana intr-un comunicat.Asadar, CE a trimis Romaniei o "scrisoare de punere in intarziere pentru nepunerea corecta in aplicare a anumitor cerinte prevazute de Directiva privind gazele naturale si de Regulamentul privind siguranta furnizarii de gaze". Este prima etapa a procedurii de infringement."Aceste instrumente vizeaza asigurarea competitivitatii pe pietele gazelor din UE, garantand in acelasi timp aprovizionarea in conditii de securitate a gospodariilor si a altor clienti care necesita o protectie speciala", precizeaza Comisia Europeana.ANRE a stabilit normele de plafonare a pretului gazelor romanesti.La finalul lunii februarie, Comitetul de reglementare al ANRE a stabilit normele de aplicare a OUG 114 in domeniul gazelor naturale.Cu alte cuvinte, conducerea institutiei a decis prin ce mecanisme se plafoneaza pretul la gazele romanesti si cum va functiona piata de profil, in urmatorii 3 ani. Din pacate, au declarat sursele din Energie pentru Ziare.com, normele adoptare de ANRE risca sa faca loc pe piata unui nou val de "baieti destepti" din Energie.La scurt timp dupa adoptarea normelor, institutia a comunicat ca a luat masurile necesare pentru ca populatia Romaniei sa primeasca, in urmatorii 3 ani, doar gaz ieftin, autohton. In plus, a tinut sa precizeze ANRE, masurile adoptate nu vor duce la scumpirea gazelor pentru clientii casnici.De fapt, ceea ce anunta ANRE este ca romanilor nu le vor creste facturile la gaze. In schimb, institutia nu are cum sa ofere mentinerea la un nivel scazut si a gazelor pentru agenti economici. Iar daca acestia din urma vor cumpara ga ...citeste mai departe despre " CE a demarat procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza plafonarii preturilor la gaze prin OUG 114 " pe Ziare.com