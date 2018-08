Ce capete de autostrada spera sa mai inaugureze ministrul Sova in 2018

In timpul unei conferinte de presa in care si-a facut bilantul primelor 6 luni de activitate la conducerea Transporturilor, ministrul Lucian Sova nu a scapat ocazia de a aminti ca, in mandatul sau, s-au inaugurat loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda. In plus, a mai spus Sova, pana la finele anului, s-ar mai putea deschide circulatiei alti kilometri de autostrada."Am asteptari cu privire la o serie de loturi de autostrada din Campia Turzii. Loturi destul de avansate ca executie. Unele depasesc 75%. In speranta ca mobilizarea se va imbunatati, ele vor putea fi deschise traficului in acest an", a declarat Lucian Sova.Singurul lot al Autostrazii Brasov-Bors care este finalizat in proportie de peste 75% - mai exact, in procent de 75,8% - este lotul I, lung de 3,6 kilometri, al tronsonului Ogra-Campia Turzii. Potrivit site-ului Companiei Nationale pentru pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), constructorul care lucreaza in zona, Asocierea SC Geiger Transilvania SRL & Wilhelm Geiger GmbH & Co.K, ar fi trebuit, insa, sa termine lucrarile inca din 2016.Un alt segment de drum pe care ministrul si-ar putea dori sa-l vada finalizat pana la finele anului este lotul 2, lung de 10 kilometri, al tronsonului Targu Mures - Ogra. Acesta este realizat in proportie 69,1%, iar Strabag SRL & Straco Grup ar trebui sa finalizeze lucrarile pana in luna octombrie a acestui an.Lucian Sova a mai spus ca spera ca macar un lot al Autostrazii Lugoj-Deva sa fie gata pana la finele acestui an.La acest moment, cele mai avansate sunt lucrarile la Lotul 3 al autostrazii, lung de 21,1 kilometri, care au fost deja realizate in proportie de peste 79% de Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. Totusi, spune ministrul Transporturilor, gradul slab de mobilizare al muncitorilor pe santier nu indica faptul ca acestia ar urma sa finalizeze lucrarile pana in octombrie, termen pe care contructorul si l-a asumat prin contract.In schimb, ministrul Transporturilor este de parere ca Asocierea SC Tehnostrade S.R.L. - S.C. Spedition UMB S.R.L. si-ar putea termina lucrarile pana la finele acestui an, chiar daca pana acum le-a realizat doar in proportie de 72%."Acest constructor are o mobilizare foarte buna si sper ca va putea respecta terme ...citeste mai departe despre " Ce capete de autostrada spera sa mai inaugureze ministrul Sova in 2018 " pe Ziare.com