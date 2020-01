Ce capete de autostrazi s-ar putea inaugura in 2020

In 2019, CNAIR a reusit sa inaugureze mai putin de un sfert dintre autostrazile promise. Mai exact - la presiunea Guvernului PSD-ALDE - CNAIR si-a luat angajamentul de a inaugura, in 2019, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada.Dupa mai bine de jumatate de an in care n-a inaugurat nici macar o palma de sosea de mare viteza, fostul ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, a sustinut ca, intr-adevar, estimarea era exagerata. Dar - a sustinut atunci Cuc - de vina ar fi fost directorul de la acea vreme al CNAIR, Narcis Neaga. Asa ca Neaga a ajuns sa isi dea demisia, in iulie. Si tot nu se inaugurase inca niciun metru de autostrada din cei 180 de kilometri promisi!In loc sa admita ca nu se va tine de cuvant, Razvan Cuc a continuat sa promita ca va inaugura, totusi, in 2019, 100 de km de autostrada.O luna mai tarziu, s-au inaugurat, in sfarsit, primii 22 de kilometri de sosea de mare viteza din 2019, dintre Soimus si Ilia (in jud. Hunedoara), parte din Autostrada Lugoj-Deva.In mod normal, tot atunci urma sa fie inaugurat si lotul vecin din aceeasi autostrada, lung de 21 de kilometri, dintre Ilia si Cosevita. Numai ca inaugurarea n-a mai avut loc.In loc sa deschida traficul intre Ilia si Cosevita, CNAIR - desi nu semnalase pana atunci vreo problema cu autostrada - a anuntat ca soseaua deja construita de spaniolii de la Comsa in proportie de 98% avea probleme grave si nu putea fi inaugurata.Ulterior, Compania a incercat sa induca in eroare opinia publica sustinand ca drumul s-a crapat si risca sa o ia la vale. Ceea ce a evitat atunci sa comunice institutia este ca respectivele probleme aparusera pe un capat de sosea care oricum nu urma sa fie deschis traficului in 2019.Abia pe 23 decembrie s-a inaugurat traficul si pe portiunea de autostrada din Ilia si Cosevita. Dar pe acest sector sunt restrictii de trafic pentru masinile de marfa care cataresc peste 7,5 tone. In plus, toate autoturismele trebuie sa circule cu cel mult 80 de km/ora.Ce autostrazi s-ar putea inaugura in 2020?Potrivit graficului de lucrari al CNAIR, in 2020 ar urma sa se finalizeze constructia a aproape 70 de kilometri de autostrada. Din pacate, de cele mai multe ori, aceste planuri nu se respecta.Sa luam doar exemplul Loturilor 1 si 2 ale Autostrazii Sebes-Turda (A10). Potrivit inf ...citeste mai departe despre " Ce capete de autostrazi s-ar putea inaugura in 2020 " pe Ziare.com