In luna iunie a acestui an, Consiliul a emis o recomandare Romaniei pentru ca tara sa realizeze o ajustare structurala anuala de 0,8% din PIB , atat in 2018 cat si in 2019."Avand in vedere evolutiile inregistrate de atunci si ca urmare a lipsei de actiuni din partea Romaniei pentru a-si corecta abaterea semnificativa, Comisia propune acum o recomandare revizuita privind o ajustare structurala anuala de cel putin 1% din PIB", subliniaza Executivul comunitar.Comisia Europeana atrage atentia ca deficitul public al Romaniei a crescut de la 0,5% din PIB in 2015 la 2,9% din PIB in 2016 si este prognozat sa ajunga la 3,3% din PIB in 2018, la 3,4% din PIB in 2019 si la 4,7% din PIB in 2020, cel mai ridicat deficit din UE.Comisia Europeana cere Consiliul Uniunii Europene (a carui presedintie urmeaza sa fie preluata chiar de Romania) sa adopte recomandarile specifice de tara iar statelor membre sa le implementeze complet si la timp. Ministrii UE ar urma sa discute recomandarile specifice de tara inainte ca sefii de stat si de guvern din UE sa le sprijine. Este la latitudinea statelor membre sa implementeze recomandarile prin politicile lor economice si bugetare din 2018-2019.In luna iunie, Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa corecteze abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), sa asigure aplicarea in totalitate a cadrului fiscal si sa imbunatateasca plata voluntara si colectarea taxelor.Romania a trebuit sa raspunda in scris, in mod oficial, pana in data de 15 octombrie, recomandarilor Comisiei Europene. ...citeste mai departe despre " CE inaspreste recomandarile economice pentru Romania: Guvernul nu a luat masuri, vom avea cel mai mare deficit din UE " pe Ziare.com