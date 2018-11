Comisia Europeana a elaborat un regulament pentru comertul electronic, care va intra in vigoare pe 3 decembrie, in urma caruia discriminarile de acest tip vor fi interzise.Asadar, daca pana acum romanii care voiau sa cumpere, de exemplu, haine sau produse electronice de la un brand international de pe un site dintr-o tara din UE erau directionati catre site-ul din Romania, de unde le achizitionau la preturi mai mari, astfel de practici vor fi interzise."Daca vrem sa cumparam un bilet la un concert de pe un site din Franta, pana acum eram redirectionati catre site-ul corespondent din Romania, unde preturile poate sunt mai mari. Nu exista acele oferte speciale. Acum, vom beneficia si de aceste discount-uri, reduceri, oferte speciale ca si cum am fi un cetatean francez", a declarat Stefan Turcu, purtator de cuvant la Comisia Europeana, citat de ProTV.De exemplu, biletul de acces pentru parcurile de distractii, cum ar fi Disneyland, costa diferit in functie de tara, iar noi putem alege acum varianta cea mai ieftina.Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a mai precizat ca, potrivit consumatorilor, in peste 60% dintre site-urile de pe care au incercat sa faca cumparaturi au intampinat probleme."Din ce ne-au spus consumatorii, in 63 la suta dintre site-urile pe care au incercat sa cumpere produse in alta tara decat cea de resedinta, au avut probleme cu finalizarea. Exista o discriminare", a subliniat Stefan Turcu.Potrivit unui studiu, cel mai greu se cumpara din strainatate electronice si electrocasnice - 85%, haine - 65%, cosmetice, carti, dar si servicii de calatorie - 33%.Citeste si: Black Friday - Romanii au facut cumparaturi de peste 1 miliard de lei ...citeste mai departe despre " CE interzice discriminarea in comertul online. Romanii vor putea cumpara de pe orice site din UE " pe Ziare.com