CE ne da despagubiri pentru pesta, doar daca autoritatile au luat masuri sa o stopeze. Cifrele nu arata bine

Or, rapoartele Comisiei Europene (CE) din 2016 si 2017 arata tocmai ca autoritatile noastre n-au urmat decat in parte recomandarile specialistilor de la Bruxelles. Si nici in acest an nu s-au descurcat prea bine, de vreme ce epidemia a scapat de sub control.Intr-un raspuns recent acordat europarlamentarului Maria Grapini , comisarul Phil Hogan subliniaza clar ca Romania a primit deja bani pentru prevenirea epidemiei de PPA si va continua sa fie finantata - asa cum Ziare.com v-a informat deja in urma cu mai multa vreme - in baza unui program multianual la care participa.S-ar putea acorda de la bugetul UE si bani in plus, inclusiv pentru despagubirea unora dintre fermierii pagubiti, dar numai in cazul in care se va dovedi ca autoritatile au luat masurile necesare pentru a preveni raspandirea bolii. Mai exact, Phil Hogan sustine ca:"In cadrul politicii agricole comune sunt disponibile mai multe masuri, cu conditia ca masurile veterinare sa fi fost adoptate pentru controlul bolii.Pe de o parte, in cadrul Programului pentru Dezvoltare Rurala, Romania are posibilitatea de a sprijini activitati de transfer de cunostinte si servicii de consiliere pentru a informa producatorii, precum si posibilitatea de a-i sprijini pe fermierii care doresc sa treaca la alt tip de productie sau activitate agricola sau non-agricola".Asa cum Ziare.com a relatat, in repetate randuri, in anii 2016 si 2017, rapoartele facute de reprezentantii DG Sante (organism al Comisiei Europene) au scos la iveala faptul ca Romania nu isi respecta pe deplin angajamentele asumate in cadrul programului.Un porc despre care echipa de interventie spunea ca pare atins de boala, intins pe sosea. Foto: Ziare.comO noua inspectie a DG Sante a avut loc, in acest an, in perioda 17-25 octombrie. Ziare.com v-a oferit, in premiera, agenda vizitei si locurile pe care specialistii veniti de la Bruxelles urmau sa le viziteze. Ce au descoperit, pe teren, reprezentantii CE nu stim, iar concluziile raportului urmeaza sa fie facute publice abia in urmatoarele luni.