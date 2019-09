Ce nu a spus CNAIR despre autostrada crapata de la Lugoj. Traficul risca sa ramana inchis inca un an

In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august.Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul Hunedoara).In schimb, circulatia pe Lotul 3, lung de 21 kilometri, (dintre Ilia si Cosevita) nu a mai fost deschisa. Motivul: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a sustinut ca societatea care a construit respectivul segment de drum - anume compania spaniola Comsa - nu si-ar fi facut treaba.Mai exact, Comsa ar fi vrut sa predea autostrada cu fisuri in taluzul care duce la terasamentul drumului. In plus, constructorul ar fi lasat ravene (santuri adanci sapate de apa - n.red.) pe versantii de langa sosea. Ba constructrul nici macar n-ar fi terminat de montat garduri si n-ar fi realizat toate marcajele rutiere.Mai mult chiar, CNAIR a sustinut ca spaniolii de la Comsa au lucrat prost si le-au cerut sa ofere garantie pentru autostrada nu vreme de 4 ani (cum prevede contractul), ci pentru 10 ani. Iar cand spaniolii au refuzat, CNAIR a reziliat contractul, desi Comsa scosese deja la capat 99% dintre lucrarile la autostrada.Comsa a reactionat dur, sustinand ca statul i-a pus in permanenta piedici si chiar ca s-a simtit amenintata de autoritatile de la noi..Catalin Drula (USR): Autostrada s-a fisurat, dar nu in zona care urma sa se circuleMiercuri, surse din cadrul CNAIR au declarat pentru Ziare.com ca - drept dovada ca spaniolii de la Comsa lucrasera prost - autostrada s-a fisurat si exista riscul ca bucati intregi din drum sa se prabuseasca. Reprezentatii companiei au mai comunicat si ca fisura - lunga de 15 metri si larga de 1 cm - porneste din asfalt si coboara pana in terasament, in zona kilometrului 57.Ceea ce au omis sa spuna reprezentantii institutiei e ca pe respectiva zona fisurata de sosea masinile n-ar ajunge oricum sa circule, daca Lotul 3 al Autostrazii Lugo ...citeste mai departe despre " Ce nu a spus CNAIR despre autostrada crapata de la Lugoj. Traficul risca sa ramana inchis inca un an " pe Ziare.com