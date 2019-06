In 2020 o sa fie mult mai rau decat in 2019. Guvernul vede cu ochelari de cal dezastrul pe care l-a creat in economie

In 2020 o sa fie mult mai rau decat in 2019

CE a cerut recent autoritatilor de la Bucuresti sa ia masuri urgente pentru a repara ce se mai poate, iar FMI a atentionat ca, daca politicile nu-si vor putea schimba directia, tara se poate confrunta inclusiv cu o scadere a veniturilor, care va afecta in special saracii.Ce fac insa guvernantii? Se lauda ca situatia economica din Romania este roz. Dupa vizita delegatiei FMI in Romania, Ministerul de Finante a luat din comunicatul transmis de acestia doar partile bune, ce e drept putine, afirmand ca Fondul "a evidentiat imbunatatirea starii economiei, rata scazuta a somajului si imbunatatirea sectorului financiar".In comunicatul transmis de ministrul Eugen Teodorovici nu se vorbeste insa absolut deloc despre numeroasele critici aduse. Si, tinand cont de faptul ca guvernantii nu vad problemele grave cu care se confrunta economia Romaniei, nu putem spera la o redresare a acestora.Romania se confrunta in momentul de fata cu o crestere spectaculoasa a deficitului bugetar, cauzata de cheltuielile statului facute intr-un mod dezechilibrat, atrage atentia analistul economic Valentin Ionescu."Avem un deficit destul de mare, de 11,4 miliarde de lei, si cresterea aceasta este spectaculoasa, adica este destul de abrupta si, de fapt, reflecta o cronicizare a deficitelor bugetare.Procesul acesta a inceput de mai multi ani, din 2016-2017, si asistam la o cronicizare a acestor deficite care sunt de natura structurala, intrucat cheltuielile statului sunt facute in mod dezechilibrat", a declarat pentru Ziare.com Valentin Ionescu, consultant financiar si fost ministru al Privatizarii.Cheltuielile statului, explica Valentin Ionescu, se concentreaza in mare parte pe obiective sociale sau de salarizare, fiind neglijate alte aspecte. Iar marea problema este ca veniturile fiscale nu se realizeaza pe masura cheltuielilor.Citeste mai departe despre " In 2020 o sa fie mult mai rau decat in 2019. Guvernul vede cu ochelari de cal dezastrul pe care l-a creat in economie " pe Ziare.com