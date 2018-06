Ce sta in spatele balantelor externe

Dispute comerciale nu sunt de data recenta; ele au presarat istoria dupa al doilea razboi mondial, in pofida legaturilor geopolitice si de securitate puternice dintre aliati. Europenii au cautat sa isi revina economic dupa razboi, ceea ce nu putea sa nu conduca la dezacorduri comerciale, cel putin din perspectiva sanselor "campionilor nationali" in competitia pe piete mari.Dispute comerciale se vedeau si in dialogul aprins privind rate de schimb intre dolarul SUA, pe de o parte, si marca germana (mai tarziu moneda comuna) si yen-ul japonez pe de alta parte.Exista o realitate, ca dincolo de influente ale miscarilor de capital, balanta comerciala a unei tari exprima forta economiei sale. Sunt cateva aspecte de notat privind teza din aceasta propozitie:- Dolarul SUA este pivotul sistemului financiar international (peste 50% din tranzactii in lume sunt denominate in dolari), in pofida faptului ca acum circa o jumatate de secol s-a rupt legatura sa cu aurul la o paritate fixa;- Dolarul american este principala moneda de rezerva a lumii, care exprima un statut de "adapost" (safe haven); aceasta trasatura face ca cererea de dolari sa treaca dincolo de ceea ce ar presupune o emisiune de moneda in raport cu dinamica economiei americane (nu am in vedere injectia de bani facuta de Fed pentru a salva sistemul financiar); - Economia americana ofera cea mai vasta piata din lume, chiar daca europenii (UE) detin o pondere mai mare in comertul global; se poate spune ca SUA sunt un "importator de ultima instanta", prin oportunitatile pe care le ofera. China, tarile asiatice in general, au inteles foarte bine aceasta situatie.- Fara o baza industriala si de cercetare proprie este greu de mentinut o suprematie tehnologica si militara pe termen lung.- O economie ce are investitii masive in strainatate, beneficiaza de repatriere a profiturilor care permit sustenabilitatea unui eventual deficit al balantei comerciale; apare aici in analiza balanta contului curent, ce include diverse transferuri.Au de ce SUA sa fie preocupate intr-atat de dezechilibre externe ale economiei lor incat sa recuze sistemul multilateral ...citeste mai departe despre " Ce sta in spatele balantelor externe " pe Ziare.com