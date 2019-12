Ce venituri vor avea in 2020 bugetele locale si ce finantare vor primi drumurile judetene si comunale

Veniturile totale ale bugetelor locale se estimeaza la 62,874 miliarde de lei, reprezentand 5,6% din produsul intern brut, in timp ce veniturile celorlalte bugete de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale reprezinta 1,7% din PIB Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri) sunt estimate la 13,13 miliarde de lei si reprezinta 20,9% din totalul veniturilor bugetelor locale, in crestere cu 0,7 puncte procentuale fata de nivelul estimatului anului 2019.Nivelul impozitului pe venit estimat a fi incasat in anul 2020 este de 26,221 miliarde de ei, iar impozitul estimat a se incasa la nivelul fiecarei unitati administrativ - teritoriale va ramane integral in judetul pe raza caruia a fost incasat.Sumele defalcate din TVA la nivelul judetelor sunt estimate la 1,6 miliarde de lei si vor fi destinate, printre altele, finantarii serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului si centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finantarii cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada ianuarie-iunie a anului scolar 2019-2020, finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeaza invatamantul special, finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002, finantarii cheltuielilor de functionare ale caminelor pentru persoane varstnice de la nivelul judetelor, finantarii drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar special a copiilor provenind din familii defavorizate.La nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sumele defalcate din TVA sunt estimate la aproximativ 4,45 miliarde de lei, iar sumele vor finanta, printre altele, cresele si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social.Drumurile judetene si comunale vor primi o finantare de 600 de milioane de lei, iar repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a drumurilor, prin ho ...citeste mai departe despre " Ce venituri vor avea in 2020 bugetele locale si ce finantare vor primi drumurile judetene si comunale " pe Ziare.com