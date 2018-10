Cea mai mare afacere din istoria Romaniei, decisa de un singur om, in cel mai mare secret posibil

In platoul continental al Marii Negre s-au descoperit rezerve de gaz de o marime intre 100 si 200 miliarde mc. Pretul mediu european al gazului natural pentru anul 2018 este anuntat de Gazprom (cel mai mare furnizor european) a fi 230 dolari SUA/1000 mc (sursa: Reuters), adica 230 milioane USD/1 miliard mc.Daca rezerva de gaze a platoului romanesc din Marea Neagra este de 100 miliarde mc, atunci aceasta valoreaza 23 miliarde dolari SUA (11,3% din PIB -ul national pentru 2018) . Daca aceasta rezerva este de 200 miliarde mc, atunci valoarea acesteia este de 46 miliarde mc (aproape un sfert din PIB-ul nostru) . In Romania niciodata pana acum nu s-a mai facut o afacere de asemenea dimensiune: nici daca adunam toate "privatizarile" ratate din istoria noastra (Sidex, Petrom Apa Nova , distributii de gaze si electricitate, flota pierduta) nu vom ajunge la o asemnea suma!Dupa descoperirea zacamintelor de gaze naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagra, Romania a devenit al doilea cel mai mare detinator de rezerve de gaze din Uniunea European. Marimea zacamintelor din Marea Neagra (peste 100 miliarde mc) plaseaza Romania (peste 210 miliarde mc) imediat dupa Olanda (760 miliarde mc) si inaintea Marii Britanii (205 miliarde mc) . Niciuna din celelalte tari din Uniune nu detine rezerve semnificative de gaze naturale si nici nu conteaza in aceasta ecuatie (sursa AICI) . Atunci cand auziti vorbindu-se despre diversificarea aprovizionarii cu gaze a Uniunii, despre piata comuna energetica, sa stiti ca nu este decat un eufemism pentru aducerea gazului romanesc, alaturi de cel olandez si cel norvegian, la consumatorii europeni, in competitie cu gazul rusesc.Ei bine, aceasta miza enorma pentru intreaga politica energetica europeana se afla in varful pixului unui singur om, iar acesta va lua cea mai importanta decizie din viata sa si din istoria economica a Romaniei intr-un secret absolut, de o maniera total netransparenta si condus de criterii pe care numai el le stie. Romanii au dreptul sa stie ca sunt impiedicati sa afle ceea ce se intampla cu cea mai mare bogatie pe care o au.Tot ceea ce tine de cedarea acestor rezerve uriase de gaze de la statul roman la diverse companii este inconjurat de cel mai mare secret pe care l-a cunoscut aceasta tara:N ...citeste mai departe despre " Cea mai mare afacere din istoria Romaniei, decisa de un singur om, in cel mai mare secret posibil " pe Ziare.com