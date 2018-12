Cea mai mare coalitie de investitori romani si straini critica OUG anuntata de Teodorovici: Poate duce la manipularea pietei de capital

De asemenea, specialistul atrage atentia ca astfel de initiative pot conduce la manipularea pietei de capital."Ne-am pus intrebarea daca aceasta ordonanta (privind noile masuri fiscal-bugetare - n. r.) va avea un impact, pentru ca ea deja produce efect. Doar initierea acestei ordonante a muscat serios azi din piata de capital, care trece, poate, prin cel mai greu moment al ei de la infiintare, Bursa de Valori fiind practic ingenuncheata doar la ideea ca aceasta ordonanta ar putea trece, iar ceea ce s-a intamplat astazi pe bursa este practic o baie de sange, o baie de sange pe care eu, in cei 20 de ani de activitate in piata de capital, nu am reusit s-o vad in Romania", a spus acesta, intr-o conferinta de presa.Potrivit lui Cristian Agalopol, au existat companii care au fost aproape de a fi suspendate de la tranzactionare, fiind afectate cu o pierdere de 20% din pretul de piata."Mai mult de atat, piata bursiera astazi are o pondere de 15% in PIB , capitalizarea a pierdut astazi 3 miliarde de euro. Cine sunt cei care au pierdut? Actionarii si statul, intrucat statul este cel mai mare actionar al BVB, iar prin aceasta ordonanta si-a facut o mare defavoare.O alta ingrijorare a pietei de capital este ca prin aceasta initiativa toate eforturile noastre de a promova piata de capital si de a sustine upgradarea pietei de capital in categoria pietelor emergente este pusa la risc. Practic, toate promisiunile noastre catre agentiile de rating in ultimii ani sunt puse azi sub un mare semn de intrebare. Este un moment destul de delicat pe care piata de capital si BVB il trec astazi si singurul mod de a iesi din aceasta situatie este ca aceasta initiativa sa fie urgent retrasa", a sustinut el.Specialistul a atras atentia ca astfel de initiative, cum este cea a ordonantei de urgenta privind noile masuri fiscal-bugetare, pot conduce la manipularea pietei de capital."O alta ingrijorare a pietei ...citeste mai departe despre " Cea mai mare coalitie de investitori romani si straini critica OUG anuntata de Teodorovici: Poate duce la manipularea pietei de capital " pe Ziare.com