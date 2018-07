Crop One Holdings este o companie americana din industria alimentara, iar Emirates Flight Catering asigura serviciile de catering pentru toate companiile aeriene care opereaza zboruri pe Aeroportul International din Dubai, cel mai mare din lume dupa traficul de pasageri.Cele doua companii vor construi in Dubai o ferma cu o suprafata de 12.000 de metri patrati care va produce zilnic aproape 3.000 de kilograme de legume si de verdeturi, scrie Business Insider.Crop One are deja experienta in agricultura pe verticala, detinand o astfel de ferma in Millis, Massachusetts. Ferma functioneaza pe tot parcursul anului cu un sistem de iluminat pe baza de LED-uri care imita lumina naturala a soarelui, amplasat in incaperi cu climat controlat, temperatura si nivelul de oxigen fiind setate la valorile optime pentru fiecare tip de cultura in parte.Spre deosebire de culturile traditionale, in fermele verticale plantele nu cresc in pamant, ci in tavi cu apa tratata cu substante nutritive dispuse pe mai multe niveluri. Recipientele sunt prevazute cu senzori care monitorizeaza in timp real evolutia plantelor.Lucrarile la ceea ce va fi cea mai mare ferma verticala din lume, surclasand ferma verticala detinuta de AeroFarms in Newark, New Jersey, de aproape 6.500 de metri patrati, vor fi demarate in luna noiembrie a acestui an, iar primele livrari catre clientii companiei de catering urmeaza sa fie facute pana la sfarsitul lui 2019.In pofida avantajelor sale evidente, cum ar fi faptul ca necesita mai putin spatiu si mai putina apa, avantul agriculturii verticale este franat de mai multe obstacole. Unul dintre ele este consumul mare de electricitate, ceea ce le face mai putin rentabile in comparatie cu metodele traditionale. Panasonic si Google sunt doua dintre companiile care au abandonat astfel de proiecte, iar FarmedHere, odata cea mai mare ferma verticala din SUA, s-a inchis anul trecut. ...citeste mai departe despre " Cea mai mare ferma verticala din lume va fi construita in Dubai " pe Ziare.com