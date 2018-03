Cei 350 km de autostrada promisi de premierul Viorica Dancila vor fi cel mult 253 km

Daca se va construi in ritmul de pana acum, insa, ar fi o adevarata minune sa se finalizeze fie si jumatate din lucrarile promise.Premierul Viorica Dancila a promis, la finele lunii februarie, ca in 2018 vor fi gata 60 de kilometri de autostrada, iar pana la finele lui 2020 se vor finaliza alti 290 km. Per total, 350 km de autostrada ar urma sa fie dati in folosinta, in urmatorii trei ani, in tara noastra, sustinea Dancila.La randul sau, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a precizat ca, "fara a spune daca este vorba de 350, de 320, de 370 de km de autostrada, aceasta cifra constituie un obiectiv" pe care il considera realist si realizabil.Datele pe care CNAIR le-a facut publice la solicitarea Ziare.com ii contrazic, insa, pe guvernanti. Potrivit estimarilor institutiei, lungimea sectoarelor de autostrada care urmeaza sa fie finalizate pana in anul 2020 nu va ajunge la 350 km, asa cum au declarata acestia."Pana in anul 2020 CNAIR S.A. estimeaza ca vor fi finalizati 253,42 km de autostrada si 8,4 km de drum de legatura, in plus fata de cei deja aflati in exploatare", se arata intr-un raspuns furnizat de CNAIR la solicitarea Ziare.com.Insa, inainte sa ne facem sperante, daca ne uitam la ritmul in care s-a lucrat pana acum, am putea sa consideram chiar si aceste estimari utopice. In plus, in acest moment, la constructia tuturor autostrazilor sunt probleme. In consecinta, sansele sa vedem ceva mai multe lucrari finalizate in perioada urmatoare par sa fie foarte mici.Pe Sebes-Turda, amanarile se tin lant de multa vremeCNAIR estimeaza ca, pana in 2020, se vor finaliza lucrarile incepute inca din 2014 la toate cele patru loturi ale autostrazii Sebes-Turda. Realitatea din teren este, insa, mai putin incurajatoare decat estimarea institutiei.Lotul 1 al autostrazii, lung de 17 km, este in prezent realizat doar in proportie de 40%, desi la el se lucreaza deja de 3 ani. La Lotul 2, intins pe 24,25 km, lucrarile incepute tot in urma cu 3 ani sunt realizate abia in proportie de 44,49%. In plus, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura , acestea s-ar putea suspenda in conditiile in care unul dintre constructori, SC Eu ...citeste mai departe despre " Cei 350 km de autostrada promisi de premierul Viorica Dancila vor fi cel mult 253 km " pe Ziare.com