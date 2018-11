Zacamantul de la Caragele livreaza zilnic, in prezent, in sistem 700.000 de metri cubi de gaze, iar tendinta este una de majorare a productiei, pana la mijlocul lunii decembrie, la 1 milion de metri cubi pe zi, o data cu finalizarea si punerea in functiune a colectorului de 16 km.Investitiile propuse pentru anul urmator in zacamantul de la Caragele constau in saparea a 15 sonde si instalatii tehnologice de suprafata la 10 sonde, in valoare totala de circa 45 de milioane de euro."Viitoarele eforturi de explorare sunt concentrate, in acest moment, pe planificarea si realizarea forajelor pentru confirmare si cresterea potentiala a volumului resursei estimate cu investitii de peste 100 milioane de euro. La Caragele se afla cel mai mare zacamant onshore de gaze naturale descoperit in ultimii 30 de ani in Romania, iar resursa estimata este de circa 25-27 de miliarde de metri cubi de gaze", au precizat reprezentantii Romgaz.Romgaz a produs circa 4 miliarde de metri cubi de gaze, in primele noua luni ale acestui an, o crestere cu 4,56% fata de aceeasi perioada din 2017 si cu 1,5% fata de estimarile de la inceputul anului.Productia de gaze naturale din trimestrul al treilea al acestui an a crescut cu 7% fata de acelasi trimestru al anului trecut, conform comunicatului de presa transmis miercuri de Romgaz, astfel ca, zilnic, livreaza in sistem 15 milioane de metri cubi."Avem in vedere inlocuirea rezervelor consumate cu noi rezerve de gaz. Din fericire, aici rezultatele sunt spectaculoase: in acest moment gradul de inlocuire a rezervelor este de peste 70%, cu premisele ca in 2019 sa se apropie de 100%, in conditiile in care la nivel mondial rata de inlocuire de abia ajunge la 30%", a declarat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. ...citeste mai departe despre " Cel mai mare zacamant de gaze de pe uscat din Romania isi va creste productia cu 143%, anunta Romgaz " pe Ziare.com